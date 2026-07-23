Deze tien BMW's zijn kampioen afschrijven

Niemand koopt een nieuwe auto als belegging. Tenzij je misschien een nieuwe F40 of Carrera GT ergens in een showroom weet te vinden. Voor de gemiddelde BMW geldt eigenlijk het tegenovergestelde: zodra je de dealer uitrijdt, begint de waarde gestaag te verhuizen. Bij sommige modellen gaat dat alleen net een beetje harder dan bij andere.

Elektrificatie kost gewoon geld

Het Amerikaanse onderzoeksbureau iSeeCars dook in de restwaarde van ruim drie miljoen auto's en de uitkomst zal je verbazen. Of niet. De grootste afschrijvers binnen het BMW-gamma zijn zo'n beetje allemaal geëlektrificeerd. Van de tien modellen die het meeste waarde verliezen, zijn er vijf volledig elektrisch en vier plug-in hybrides.

De minst slechte is de X5 Plug-in Hybrid. Die houdt na vijf jaar 43,6 procent van zijn oorspronkelijke nieuwprijs over. De gewone X5 doet het met 45,2 procent net ietsje beter.

Daarna gaat het best rap. De BMW XM verliest 58,1 procent van zijn waarde. Op papier klinkt dat al vrij pijnlijk, maar in euro's is het nog veel erger. Volgens het onderzoek verdampt er gemiddeld zo'n 80.000 euro aan waarde in vijf jaar tijd. Dat is toch best vervelend.

Ook de 5 Serie Plug-in Hybrid (59,2 procent afschrijving), de reguliere 7 Serie (61,8 procent), de i4 (64,5 procent), de i3 (64,9 procent) en de 7 Serie Plug-in Hybrid (65,1 procent) horen bij het lijstje van de grootste losers.

De i7 is de afschrijfkampioen

Onderaan de ranglijst staat de BMW i7. Na vijf jaar blijft er volgens het onderzoek nog slechts 26,4 procent van de oorspronkelijke nieuwprijs over. Anders gezegd: 73,6 procent van de waarde is foetsie. Ter illustratie gebruikt iSeeCars een i7 met een oorspronkelijke prijs van omgerekend ongeveer 103.000 euro. Daar blijft na vijf jaar nog zo'n 27.000 euro van over. De rest is simpelweg verdampt.

Ook de i5 (70 procent afschrijving) en iX (68,6 procent) doen het nou niet bepaald lekker. Daarmee zijn alle vijf de volledig elektrische BMW's uit de top tien vertegenwoordigd. Opvallend is wel dat alleen de reguliere 7 Serie zonder enige vorm van elektrificatie tussen al het elektrische geweld staat.

Slecht nieuws? Niet per se

Wie een nieuwe BMW koopt, zal van deze cijfers waarschijnlijk niet direct vrolijk worden. Toch hoeft een hoge afschrijving niet automatisch te betekenen dat het een slechte auto is. Sterker nog, de X5 Plug-in Hybrid wordt juist gezien als een van de beste PHEV-SUV's op de markt.

De cijfers laten vooral zien dat luxe auto's en elektrische aandrijflijnen momenteel geen gelukkige combinatie zijn voor de restwaarde. Voor de eerste eigenaar is dat zuur. Voor de tweede eigenaar juist niet. Die kan over een paar jaar misschien instappen in een i5 of i7 voor de prijs van een rijk uitgeruste 3 Serie. Dat klinkt dan ineens een stuk aantrekkelijker.

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