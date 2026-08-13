Dit is misschien wel het dikste detail van deze nieuwe X5

BMW en Kith zijn de laatste dagen lekker aan het strooien met teasers. Eerst zagen we de V10-aangedreven E53 X5, daarna de nieuwe X5 in matzilver en nu krijgen we opnieuw wat extra beeld. Genoeg voor het internet om weer compleet los te gaan. Toch sprong er één detail direct uit.

Een X5 met kuipstoelen?

In een nieuwe teaser van BMW en Kith is de aankomende X5 net even iets langer in beeld dan voorheen. En wie goed oplet, ziet iets opvallends. De SUV lijkt namelijk te beschikken over carbon kuipstoelen. Niet gewoon sportstoelen, maar exemplaren met een zichtbare carbon achterkant en de bekende uitsparing onder de hoofdsteun. Het zijn stoelen die je eerder verwacht in een M4 CSL dan in een SUV waarmee je de kids naar hockey brengt.

Of ze ook daadwerkelijk optioneel worden op de reguliere X5, weten we niet. Het kan natuurlijk ook een exclusief speeltje zijn voor deze Kith-uitvoering.

Meer dan alleen een ander kleurtje

De nieuwe teaser laat ook nog iets anders zien. Ronnie Fieg parkeert de X5 bij een autoshow waar meerdere eerdere BMW x Kith-projecten staan opgesteld. Onder meer de onlangs onthulde BMW 3.0 CSi in Inka Orange krijgt lekker de aandacht, waarna de camera weer terugschakelt naar de X5.

BMW en Kith laten verder natuurlijk weinig los over de auto. Op een matte zilveren lak, speciale Kith-badges en die opvallende kuipstoelen na, blijft het voorlopig vooral een beetje gissen.

Nog even geduld

Wie hoopt eindelijk alle details te zien, moet nog effe wachten. De officiële onthulling staat gepland voor 15 augustus.

Toch kijk ik stiekem nog het meest uit naar de andere ster van de show: die E53 X5 met de atmosferische S85 V10 en handbak. Die is tot nu toe namelijk nauwelijks in beeld geweest. En ja, carbon kuipstoelen zijn vet, maar een V10 wint het uiteindelijk toch altijd.

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