Leukste roadster van Marktplaats brengt je terug naar de mooie jaren

Je hebt van die auto's die leuker worden naarmate ze ouder worden. Tegenwoordig is dat al best snel, maar goed. Ik was even op Marktplaats aan het snuffelen tot ik dit tegenkwam. Een kleine Duitse roadster met een dikke zes-in-lijn, achterwielaandrijving, handbak en een dak dat je gewoon met de hand kunt verwijderen. Geen hybride, geen 10 miljoen verschillende rijmodi en geen irritante waarschuwingen. Gewoon een roadster waar je nog echt plezier mee kunt hebben.

Kleine auto, grote motor

BMW leende voor de M Roadster de al bewezen techniek van de E36 M3 en propte die in een veel kleiner pakketje. De 321pk 3,2-liter zespitter zorgt er vervolgens voor dat de roadster in 5,5 seconden naar de 100 km/u sprint. De topsnelheid is uiteraard begrensd op 250 km/u.

Ook kreeg de auto een sperdifferentieel, bredere achtersporing en uiteraard grotere remmen. De achterzijde kreeg een lekker setje brede heupen en door de vier uitlaten kon iedereen zien dat het niet om maar een gewone Z3 ging.











De zesbak van de M3 paste dan weer niet, dus werd er een vijfversnellingsbak van ZF gebruikt. Vijf versnellingen. Daar zullen we tegenwoordig vast een naam aan hangen als: Pure Driving Experience ofzo.

Er zijn wereldwijd slechts 15.322 M Roadsters gebouwd. Je komt ze dus niet iedere dinsdag tegen bij de Jumbo. Dit exemplaar is origineel Nederlands geleverd en heeft sinds zijn geboorte in 1997 176.630 kilometer gereden. Volgens de advertentie is de onderhoudshistorie uitgebreid gedocumenteerd en verkeert de auto in goede staat.

De combinatie van Cosmosschwarz Metallic, een rode cabriokap en een rood-zwart interieur maakt hem ook echt heerlijk jaren 90. Alsof dat nog niet genoeg nostalgie oplevert, krijg je er ook een zwarte hardtop bij.

Er zijn in de loop der jaren wel wat moderne spullen toegevoegd. Een Bluetooth-radio inclusief pittig geluidssysteem bijvoorbeeld. Want zelfs als je in een 321 pk sterke jaren 90-roadster rijdt, wil je uiteindelijk toch gewoon je Spotify playlist aangooien.





Nostalgie kost wat

Voor 30.250 euro staat deze BMW M Roadster op Marktplaats. En ja, dat is inderdaad best een flink bedrag voor een auto met bijna 177.000 kilometer, maar je koopt dan ook niet zomaar een Z3. Je koopt een zeldzame M, een atmosferische zes-in-lijn en een recept dat tegenwoordig bijna nergens meer te vinden is. Geen stekker, geen turbo, geen enorm scherm. Alleen een lange neus, achterwielaandrijving en 321 pk.

Ik moet eerlijk toegeven dat het misschien niet de meest ideale daily is, en misschien ook niet de meest ideale hobby-auto met de huidige brandstofprijzen. Maar aan de andere kant. Je leeft maar één keer toch?

Interesse? Linkje naar de advertentie vind je hier!

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