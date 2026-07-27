Deze BMW Z4 M Coupé op Marktplaats heeft een ongelooflijke kilometerstand

Onze oud-collega @jaapiyo (jullie kennen ‘m vast nog wel) was aan het koekeloeren naar een leuke tweedehands Z4, toen zijn oog viel op een bijzonder exemplaar. Een heuse Z4 M Coupé met - hou je vast - 578.318 kilometer op de teller.

Het kenteken oogt period correct, dus je zou denken dat het nog een origineel Nederlandse auto is ook, maar het betreft toch een USA import. Gelukkig is daar verder niks meer van te zien aan de buitenkant. Geen oerlelijke ronde reflectoren of andere kentekenplaten dus. Overigens komt iedere E85/E86 Z4 uit Amerika; daar werden ze namelijk gebouwd.

Zelfde eigenaar

Deze Z4 M dateert uit 2006 en werd al na 2 jaar geïmporteerd. Vandaar het passende kenteken. Het leuke is: de auto is al die tijd in handen geweest van dezelfde Nederlandse eigenaar. We weten niet wat de tellerstand was bij import, maar het kan niet anders of de beste man (m/v) heeft bizar veel kilometers gemaakt met deze Z4 M Coupé. Dan ben je wel een baas.

De Z4 M is namelijk niet de meest comfortabele auto die BMW ooit gemaakt heeft. Latere versies als de Z4 sDrive35is en de Z4 M40i hebben een vergelijkbaar vermogen, maar dat zijn geen hardcore M-modellen. Deze Z4 M is dat wél. Deze auto heeft een straf onderstel én een echte M-motor. Dit is de legendarische S54, die regelrecht uit de E46 M3 komt (net als de achteras en de remmen trouwens). De Amerikaanse versies hadden wel iets minder vermogen en koppel, namelijk 335 pk en 355 Nm in plaats van 343 pk en 365 Nm. Maar we vermoeden dat de katalysator inmiddels wel een keertje vervangen is door een Europees exemplaar. En sowieso ga je die paar pk's niet missen.

Wat is de staat?

De hamvraag is natuurlijk: hoe is een Z4 M eraan toe na 578.318 kilometer? Dat deze BMW 18 jaar in handen van dezelfde eigenaar is geweest, pleit wel in het voordeel van deze auto. Als je zo lang in een Z4 M rijdt, ben je een echte liefhebber. En je moet ook wel goed voor de auto zorgen, wil je het überhaupt zo lang volhouden. Volgens de advertentie is de Bimmer dit jaar nog voorzien van nieuwe schokdempers, veren en stabi’s en zijn bijna alle gevoelige onderdelen aangepakt. Dat mag ook wel, na 578.318 kilometer, maar toch...

Eerlijk is eerlijk: op de foto's ziet de auto er nog best netjes uit voor z'n leeftijd. Dit is dé manier om goedkoop een Z4 M te scoren, maar toch valt de vraagprijs een beetje tegen. Anders had @jaapiyo ‘m zelf wel gekocht natuurlijk. De verkoper op Marktplaats wil er € 24.950 voor hebben. Nu is de Z4 M Coupé een gewild model en wordt er soms het dubbele voor gevraagd, maar 25 mille is toch wel heel veel geld voor een auto met deze kilometerstand. Of moeten we zeggen: kilometerstand is just a number?

Met dank aan Jaap voor de tip!

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