Deze boete is in Nederland vanaf volgend jaar tien keer duurder dan in Duitsland

Morgen is het Prinsjesdag! Dan mag de Minister van Financiën triomfantelijk met zijn koffertje de miljoenennota aan de Tweede Kamer presenteren. Het nodige is al gelekt en zo ook de stijging van de verkeersboetes.

Ondanks dat zelfs het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in ons land de verkeersboetes al te duur vindt, gaan de boetebedragen per 1 januari 2027 toch weer omhoog. De prenten worden met 2,7 procent geïndexeerd en dan weer netjes op ronde bedragen afgerond. Als je dan die bedragen gaat vergelijken met andere Europese landen dan valt er het nodige op.

Boete tien keer duurder dan in Duitsland

Bij wegenvignetten.nl zijn ze in die andere landen gedoken en wat blijkt? Nederland spant de kroon in boeteland. Op zich geen verrassing natuurlijk. Maar veel boetebedragen gaan meerdere keren over de kop. Wat dacht je van het vervoeren van een kind zonder een verplicht kinderzitje? Kosten in Duitsland: 30 euro. In Nederland stijgt die prent van 280 naar 300 euro volgend jaar. Tien keer zoveel!

Een telefoon in je hand is straks vier-en-een-half keer zo duur. Dat geintje kost in Duitsland en Oostenrijk 100 euro en bij ons vanaf het nieuwe jaar 450 euro. Geen gordel? Kost je 200 euro bij ons, 30 euro bij de oosterburen. Door rood rijden kost ons straks 300 euro en in Duitsland slechts 90 euro als het licht nét op rood sprong.

Nederland het duurste?

Nou niet bij alle overtredingen. Die telefoonboete is dan misschien flink hoger dan in Duitsland en Oostenrijk en ook landen als Zwitserland, Kroatië, Frankrijk en België zijn stukken voordeliger.

Maar wordt je in Italië betrapt dan heb je kans op een hogere prent. Wel enigszins afhankelijk van de omstandigheden, maar iedereen die wel eens door Italië rijdt en om zich heen kijkt in de andere auto's snapt waarom de Italiaanse overheid dit graag harder aanpakt. Overigens willen ze de boetes voor wandelaars met telefoons in de hand ook flink ophogen.

Snelheidsovertredingen

Hoe zit dat dan met de bekeuringen voor de scheurneuzen onder ons. Nou ook die zijn bij ons duurrrrrrrrr!. Vanaf 2027 kost dertig kilometer te hard rijden op de snelweg 400 euro. Terwijl je voor 60 euro dezelfde overtreding in Kroatië of Slovenië kunt maken. In Duitsland kost dat overigens 150 euro. Bij onze oosterburen kost een snelheidsoverschrijding van tien kilometer per uur een luttele twintig euro, waar vanaf volgend jaar in ons land 86 euro moet worden afgetikt.

Binnen de bebouwde kom loopt het verschil eveneens snel op. Twintig kilometer per uur te hard kost in Nederland vanaf januari 262 euro. In Duitsland blijft de boete beperkt tot 70 euro en in Slovenië tot 120 euro.

Let wel even op, want je betaalt misschien een lager bedrag, maar andere landen hebben wel soms een puntensysteem. Die strafpunten komen misschien niet op je Nederlandse rijbewijs, maar worden wel geregistreerd in het land waar je de overtreding hebt begaan. Ook dat kan gevolgen hebben en zelfs leiden tot een rijverbod in dat land.

Land Binnen bebouwde kom +10 Binnen bebouwde kom +20 Binnen bebouwde kom +30 Buiten bebouwde kom +10 Buiten bebouwde kom +20 Buiten bebouwde kom +30 Snelweg +10 Snelweg +20 Snelweg +30 Nederland € 98,00 € 262,00 € 458,00 € 92,00 € 250,00 € 436,00 € 86,00 € 235,00 € 400,00 België € 58,00 € 178,00 € 298* / rechter € 58,00 € 128,00 € 198,00 € 58,00 € 128,00 € 198,00 Duitsland € 30,00 € 70,00 € 180,00 € 20,00 € 60,00 € 150,00 € 20,00 € 60,00 € 150,00 Frankrijk € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 68,00 € 135,00 € 135,00 € 68,00 € 135,00 € 135,00 Italië € 42-€ 173 € 173-€ 694 € 173-€ 694 € 42-€ 173 € 173-€ 694 € 173-€ 694 € 42-€ 173 € 173-€ 694 € 173-€ 694 Kroatië € 30,00 € 60,00 € 130,00 Geen vaste boete € 60,00 € 60,00 Geen vaste boete € 60,00 € 60,00 Luxemburg € 49,00 € 145,00 € 145,00 € 49,00 € 49,00 € 145,00 € 49,00 € 49,00 € 145,00 Oostenrijk ca. € 29-€ 60 ca. € 29-€ 60 ca. € 56-€ 72 ca. € 30-€ 50 ca. € 30-€ 50 ca. € 56-€ 90 ca. € 20-€ 30 ca. € 35-€ 45 ca. € 50-€ 60 Slovenië € 40,00 € 120,00 € 250,00 € 40,00 € 60,00 € 120,00 € 40,00 € 40,00 € 60,00 Spanje € 100,00 € 100,00 € 300,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 Zwitserland CHF 120 (ca. € 128) Aangifte / rechter Aangifte / rechter CHF 100 (ca. € 107) CHF 240 (ca. € 257) Aangifte / rechter CHF 60 (ca. € 64) CHF 180 (ca. € 193) Aangifte / rechter

Bron tabel: wegenvignetten.nl

Nog één toevoeging dan. Alle bedragen zijn zonder administratiekosten en die bedragen in Nederland negen euro. Die komen er dus sowieso nog bij. De bedragen van de Nederlandse boetes nog eens nalezen in de plannen van het kabinet van Rob JetGPT? Dat kan via het concept-indexeringsbesluit verkeersboetes 2027