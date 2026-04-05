Deze BRABUS Rocket 900 op Marktplaats is puur overkill

Er zijn auto’s die fluisteren. Er zijn auto’s die praten. En dan heb je deze: die schreeuwt, met een megafoon, midden in de nacht, op standje burenruzie. Deze Mercedes-Benz G63 AMG BRABUS Rocket 900 is namelijk absoluut niet gebouwd om onopvallend boodschappen te doen. Dit is een rijdend visitekaartje voor mensen die vinden dat 'over the top' eigenlijk nog wat extra saus kan gebruiken.

WideStar waanzin

We beginnen even bij het uiterlijk, want daar kom je simpelweg niet omheen. Deze G-Klasse is uitgerust met het BRABUS Rocket 900 WideStar-pakket, en dat betekent: breder, dikker en vooral: heel erg agressief.

Daarnaast krijg je heel veel carbon. Binnen, buiten, waarschijnlijk zit het nog net niet in de tankdop verwerkt. De 24-inch BRABUS forged wielen maken het geheel af, want de standaard G63-wielen maken natuurlijk niet genoeg indruk als je gaat shoppen in de PC.









Luxe die pijn doet

Binnenin is het vanzelfsprekend net zo overdreven als buiten. Je krijgt massage- en geventileerde stoelen, een Burmester-audiosysteem waarmee je je eigen twijfels over de aanschaf kraakhelder hoort, een Alcantara hemel en een volledig lederen interieur.

Uiteraard is ook alles elektrisch verstelbaar en voorzien van geheugen, want handmatig iets instellen is voor plebs. En ja, zelfs de achterbank is verwarmd, zodat je passagiers ook even kunnen doen alsof ze ertoe doen.

En ja, hij is belachelijk (in alles)

Onder de kap ligt de bekende 4.0-liter V8 biturbo met 586 pk, al weet je dat BRABUS hier niet voor de sier zijn naam op plakt. Het staat niet in de advertentie maar volgens de website van BRABUS beschik je met dit pakket (logisch) over 900 pk. Oh, en 1.250 nm koppel. Met die cijfers doe je 0 naar 100 in een slordige 3,7 seconden en stopt de auto met accelereren bij 280 km/u. Niet gek als de auto de vorm heeft van een baksteen.

Ja al dat vermogen plus een gewicht van ongeveer 2.500 kilo lust ook wel een slokje benzine. Gelukkig is die tegenwoordig lekker geprijsd. Daarnaast beschik je over een 100 liter tank, dus je kan er wel een paar honderd kilometer mee rijden.

Het mooie: dit is geen afgeragde showbak. Origineel Nederlands geleverd (NAP), volledig dealeronderhouden en recent nog groot onderhoud gehad. Daar horen ook verse Vredestein ULTRAC Pro’s bij (295 voor, 335 achter, serieus breed dus), plus natuurlijk alle boekjes en sleutels.













Prijs en kilometerstand

Met 108.680 km is dit geen stilstaande garagequeen, maar een netjes gebruikte G63. De prijs? Een stevige 219.999 euro, maar dat hoort nu eenmaal bij een BRABUS Rocket 900. Een flinke portemonnee is dus niet onhandig.

