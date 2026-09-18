Deze brute Porsche komt voor het eerst in actie in Nederland

De Porsche 911 komt in vele gedaanten, waarvan je de meeste wel kent. Een variant die je wellicht nog niet kende is de 992 Rally GT. Deze auto komt dit weekend voor het eerst in actie in Nederland, tijdens de Hellendoorn Rally.

De Porsche 992 Rally GT is, zoals de naam al enigszins doet vermoeden, een rallyversie van de 992. Het is in de basis een 992 GT3 Cup, maar deze Rally GT verruilt het asfalt van het circuit voor de openbare weg en onverharde wegen.

Upgrade

Het is Bas van Kamperdijk die met deze auto aan de start van de Hellendoorn Rally zal verschijnen. Vorig jaar reed hij nog met een 911 SC uit 1981, dus deze 992 Rally GT is wel een serieuze upgrade. Overigens crashte Van Kamperdijk vorig jaar tijdens de Hellendoorn Historic Rally met zijn 911. Maar dat kan de beste overkomen, zeker in de rallysport. Hopelijk heeft hij met de Rally GT meer geluk.

Motorisch gezien is de 992 Rally GT niet heel veel anders dan een 992 GT3 voor de straat. Ook in deze auto – en de GT3 Cup – levert de atmosferische 4,0 liter boxermotor 510 pk. Alleen is het geluid nog een stuk spectaculairder. Dus dat wordt genieten voor de bezoekers van Hellendoorn Rally.

Belgisch project

De 992 Rally GT is overigens geen auto die wereldwijd rondrijdt, dit is een Belgisch project. Het is een initiatief van de RACB, de Royal Automobile Club de Belgique, en de auto is ontwikkeld door Lionel Hansen. Dit alles in samenwerking met Porsche.

Enfin, als je deze auto in actie wil zien, moet je dus bij de Hellendoorn Rally zijn. Vanavond vindt het startschot plaats in Nijverdal en de rally eindigt morgenavond in Hellendoorn.

Foto’s: Porsche Centrum Twente

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