Deze Bugatti verandert van kleur én heeft een insectenthema

Er zijn mensen die een auto komen bestellen en denken: “doe maar zwart, met leer.” En er zijn mensen die bij Bugatti aankloppen en zeggen: “Ik wil iets dat lijkt op een libelle.” Je raadt al in welke categorie deze klant valt. Maak kennis met de Bugatti W16 Mistral ‘Fly Bug’, de nieuwste creatie uit het Sur Mesure-programma.

Vier auto’s, één obsessie

Deze Mistral is niet eens de eerste van zijn soort in de verzameling. De eigenaar had al een Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse ‘Hellbug’, een Bugatti Chiron ‘Hellbee’ en een Bugatti Divo ‘Lady Bug’. Ik denk dat de beste man iets heeft met insecten...

Goed, waar de eerdere modellen speelden met patronen en vormen geïnspireerd op kleine irritante beestjes, gaat deze Mistral een stap verder. Het design is gebaseerd op een libelle, met een kleur die afhankelijk van het licht verandert tussen blauw en turquoise. Klinkt subtiel, maar in Bugatti-taal betekent dat: extreem complex en waarschijnlijk peperduur.







Details waar je hoofdpijn van krijgt

Het exterieur van de Bugatti is voorzien van een speciaal ontwikkeld patroon dat richting de achterkant steeds dichter wordt en vervolgens verdwijnt in de luchtinlaten. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben ze ook het iconische Bugatti-logo in datzelfde patroon verwerkt. Voor het eerst ooit. Want ja, waarom zou je dat niet doen?

Binnenin gaat het exclusieve feestje lekker door. Leer over Alcantara, lagen op lagen, met een driedimensionaal effect en hetzelfde patroon dat overal terugkomt. Zelfs op plekken waar je normaal niet eens naar kijkt. Alles perfect uitgelijnd, want we hebben het hier over maatwerk van Bugatti. In de versnellingspook zit bovendien de bekende ‘Dancing Elephant’, een knipoog naar het erfgoed van het merk. Dat, of misschien houdt de eigenaar ook van olifanten. Je weet het nooit.











Over the top, maar wel indrukwekkend

Het bouwen van deze auto kostte maanden en vergde volgens Bugatti zelf een flinke dosis geduld en vakmanschap. Zoals blijkt uit de officiële aankondiging van het merk, was vooral de samenwerking met de klant cruciaal. Die wist namelijk precies wat hij wilde: nóg een Bugatti, maar dan anders.

Kijk, dit soort auto’s hebben natuurlijk niets meer met simpel vervoer te maken. Het zijn meer rijdende statements, blikvangers waar je automatisch over begint te praten, en in dit geval zelfs een eerbetoon aan een insect. Of het mooi is? Dat is natuurlijk persoonlijk. Maar eerlijk is eerlijk: het is wel bijzonder.