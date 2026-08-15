Deze cabrio van €1,4 miljoen is meer dan 5 meter lang en heeft een V12!

Het genre ‘gigantische cabrio’s’ is zo goed als dood, maar dat is toch wel jammer. Je krijgt een soort jacht op wielen en dat is gewoon gaaf. Kijk maar naar de Brabus Bodo Cabriolet.

Brabus verraste eerder dit jaar vriend en vijand met de Bodo. Dit was een gigantische sloep van een coupé met een geheel eigen design. De auto ziet eruit als een Maybach concept car, maar het is in technisch opzicht een Aston Martin Vanquish. Dat model is er ook als cabrio en daarom is hier nu het logische vervolg: de Bodo Cabrio.

De Vanquish is al geen compact autootje, maar de Bodo is nog een stuk langer met zijn longtail. Deze cabrio is 5,062 meter lang. Een serieus slagschip dus. Brabus presenteert deze auto dan ook niet als een hardcore sportwagen, maar als een GT.

1.000 pk



















Brabus zou Brabus natuurlijk niet zijn als ze niet de motor onder handen zouden nemen. De 5,2 liter biturbo V12 van Aston Martin levert standaard al 835 pk en 1.000 Nm aan koppel, maar Brabus heeft daar 1.000 pk en 1.200 Nm van weten te maken. Daarvoor hebben ze de V12 onder meer voorzien van nieuwe turbo’s.

Volgens Brabus is het daarmee een van de snelste “Gran Turismo cabrio’s” ooit gebouwd. Dat is een vrij specifieke categorie, maar vooruit, deze cabrio is inderdaad heel snel. De topsnelheid ligt op 360 km/u en 0-100 km/u doet ‘ie in 3,0 seconden. Dat is best indrukwekkend voor zo’n sloep. Het gewicht valt overigens nog mee voor het formaat: dankzij een carbon carrosserie blijft het gewicht beperkt to 1.774 kg.

Nu nog de juiste spec















Brabus laat de Bodo Cabriolet zien in twee verschillende kleurstellingen. Eentje in volledig zwart, zoals we gewend zijn van Brabus, en eentje in volledig wit, inclusief een witte grille. Beide uitvoeringen zijn ietwat smaakgevoelig, we hebben het gevoel dat deze auto nog onbenutte potentie heeft. In het donkerblauw met zilverkleurige velgen – zoals de Vision Mercedes-Maybach 6 – zou dit best wel eens een fraai apparaat kunnen zijn. Aan het silhouet ligt het niet.

Net als de Coupé wordt de Bodo Cabriolet gebouwd in een oplage van 77 exemplaren. De vanafprijs bedraagt € 1.077.000, exclusief belastingen. Met Nederlandse belastingen zit je dan al snel op €1,4 miljoen en dan hebben we het nog niet eens over opties.

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