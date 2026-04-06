Camaro met straalmotor en vlammenwerper zoekt nieuwe baas

Een Camaro met meer vermogen bouwen? Dat kan je natuurlijk op duizend manieren doen. Grotere turbo’s, dikkere V8, flesje lachgas, noem maar op. Of je gooit gewoon alle logica overboord en stopt er een straalmotor in. Dat dus.

Van Camaro naar Turbinaro

Deze 2010 Chevrolet Camaro begon ooit als een vrij normale muscle car, maar werd in negen jaar tijd volledig omgebouwd, op de best mogelijke manier. De vorige eigenaar, Troy Mann, besloot dat een V8 simpelweg niet bijzonder genoeg was en bouwde het ding om tot wat nu de “Turbinaro” heet. Waarom vraag je?

Omdat er onder de kap een Boeing T50-turboshaft-motor uit een militair vliegtuig ligt. Want, waarom zou je dat ook niet doen? De turbinemotor is gekoppeld aan een aangepaste drie-traps automaat met handmatige klepbehuizing, wat betekent dat rijden hier meer weg heeft van een procedure dan van een lekker simpel ritje.

Alsof dat nog niet genoeg is, zit er natuurlijk ook een naverbrander op. Inclusief knop voor een “smoke show”, want als je dan toch bezig bent, kun je het net zo goed gewoon goed doen toch?



















Meer vliegtuig dan auto

De rest van de auto doet vrolijk mee met het thema. Het interieur van de Camaro lijkt ondertussen meer op een vliegtuig dan een auto. Zo beschikt de Chevy over tuimelschakelaar, digitale displays en een overhead console. Nog een setje vleugels en een stewardess en je kan je eigen vliegmaatschappij beginnen.

Natuurlijk is ook de buitenkant aangepakt. Custom front, carbon motorkap en spoiler, gigantische luchtinlaten en 22-inch wielen maken duidelijk dat dit niet het zoveelste Camaro-project is. De deuren kunnen zelfs op twee manieren open: normaal of omhoog, gewoon voor het geval mensen niet onder de indruk zijn van de naverbrander.

Nog een beetje bruikbaarder gemaakt (soort van)

Na het overlijden van de bouwer in 2024 kwam de auto in handen van YouTuber Cleetus McFarland, die het project verder afmaakte en documenteerde voor zijn miljoenen volgers.

De huidige eigenaar heeft daarna nog wat aanpassingen gedaan om het geheel iets beter te laten rijden. Denk aan een nieuw brandstofsysteem, aangepaste besturing en een soort geluidsdemping, al kun je je afvragen of dat nou echt helpt als er een straalmotor achter je zit te loeien.

Ook zijn er wat meer praktische zaken toegevoegd, zoals dubbele brandstofcellen en een brandblussysteem. Altijd handig als je met zo'n ding rondrijdt. Wie interesse heeft, kan terecht op Bring a Trailer, waar het bod inmiddels rond de 35.000 dollar ligt en de veiling nog een paar dagen doorloopt. Wees er dus snel bij!