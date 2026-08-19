Deze Duitse caravan heeft een nogal bijzondere verborgen functie

Je hebt caravans. Je hebt boten. En gek genoeg heb je Duitsers die denken: warum nicht beide? Het resultaat heet toepasselijk genoeg: de Sealander en is eigenlijk een caravan die weigert te accepteren dat asfalt het einde van de wereld is. Rij naar het meer, zoek een trailerhelling en voor je het weet zit je met je caravan op het water. Tuurlijk, wie doet je wat?

Een caravan met zwemdiploma

Op het droge is de Sealander nog redelijk normaal. Nou ja, voor zover een soort badkuip op wielen normaal is. Hij is 4,69 meter lang, 1,66 meter breed en heeft een maximaal toegestaan gewicht van 750 kilo. Daardoor kun je hem achter een relatief kleine auto hangen. Maar daar houdt de vergelijking met een gemiddelde caravan ook wel een beetje op.

Want kom je bij een meer, rustige rivier of beschutte baai, dan rijd je doodleuk de helling af en laat je de Sealander het water in glijden. Daarna is je caravan ineens een boot. Geen transformers-geluiden, geen druk op een knop, gewoon plons.

Wel even rustig aan doen. De Sealander is bedoeld voor beschut water en dus niet om dezelfde route als de Titanic af te leggen. Maar ik geef je 5 euro als je het doet.

















Niet bepaald een speedboot

Achterop kun je een buitenboordmotor van 5 tot 10 pk hangen. Daarmee haalt dit drijvende vakantiehuisje maximaal zo'n 10 km/u. Dat is dus helaas niet genoeg om er achter te kunnen wakeboarden, maar ja. Je kan niet alles hebben.

Binnenin is er plek voor maximaal zes personen, al vermoeden we dat je die zes mensen niet allemaal tegelijk moet meenemen als je nog een beetje vrienden wilt blijven. De banken kunnen worden omgebouwd tot een bed van 205 bij 151 centimeter, zodat twee volwassenen er kunnen slapen. Verder zijn er grote ramen, LED-verlichting en een inklapbaar dak. Je kunt hem bovendien aankleden met onder meer een kookplaat, koelbox, barbecue, zonnepanelen, toilet en buitendouche.







Een koopje! Nou ja...

Voor de Sealander moet je 39.750 euro neerleggen. En dan heb je dus alleen de caravan/boot. De motor mag je er nog gezellig bij shoppen. Ook de optielijst weet wel wat die moet doen met je banksaldo. Met een beetje enthousiasme kun je er volgens de bron meer dan 12.000 euro aan extra's tegenaan gooien. Voor je het weet ben je dus ruim 51.000 euro kwijt, nog voordat je überhaupt hebt besloten waar je ermee naartoe wilt.

Maar goed, dan heb je wel iets waarmee je eerst naar de camping rijdt, vervolgens het water op gaat en daarna weer gewoon naar huis kunt.

Probeer dat maar eens met een Kip of Hobby.

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