Deze Carrera GT is een nachtmerrie voor puristen

Er zijn auto's waar je eigenlijk vanaf moet blijven, punt. De Porsche Carrera GT is daar samen met nog een paar anderen misschien wel hét schoolvoorbeeld van. Toch waren er ooit 25 eigenaren die naar hun V10-supercar keken en dachten: "Leuk, maar het mag allemaal nog wat extremer." Het resultaat? De Gemballa Mirage GT. En nee, het werd er niet beter op.

De Carrera GT, maar dan met extra's

Toen Porsche in 2006 stopte met de productie van de Carrera GT, greep tuner Gemballa zijn kans. In plaats van de iconische supercar gewoon lekker met pensioen te laten gaan, kreeg hij van Gembella een compleet nieuwe carrosserie.

Deze Mirage GT, nummer 24 van de 25, gaat binnenkort onder de hamer tijdens de Monterey-veiling van Mecum. Volgens de veilingmeester is dit ook nog eens één van de duurste exemplaren die Gemballa ooit bouwde. De auto is gespoten in Lime Rock Gray Metallic met felgele accenten op onder meer de koplampen, badges en de motorkap. Verder kreeg hij een compleet nieuwe neus, bredere sideskirts, een gigantische dakschep, een mega achtervleugel, een nieuwe diffuser en vier centrale uitlaten. Subtiliteit heeft Gembella duidelijk niet in de kast liggen.



















Gelukkig bleef de V10 grotendeels met rust

Waar tuners tegenwoordig waarschijnlijk direct twee turbo's op de atmosferische 5,7-liter V10 zouden schroeven, hield Gemballa zich wat dat betreft opvallend in. De motor blijft intern dus lekker zoals die is. Alleen een rvs sportuitlaat moest voor wat extra herrie zorgen. Het vermogen steeg daardoor wel van 612 pk naar 645 pk. Niet wereldschokkend ofzo, maar eerlijk gezegd heeft een Carrera GT ook weinig extra nodig om bloedsnel te zijn.

Binnenin ging Gemballa wel helemaal los. Alcantara, geel stiksel, flinke hoeveelheden carbon en zelfs een moderner infotainmentsysteem moesten de inmiddels klassieke Porsche wat moderner maken.















Heiligschennis of meesterwerk?

Van de Mirage GT werden uiteindelijk dus maar 25 exemplaren gebouwd. Slechts een handvol daarvan belandde in de Verenigde Staten, wat dit exemplaar ongeacht wat je er van vindt, wel extra bijzonder maakt. De één zal het een waardige evolutie van de Carrera GT noemen, terwijl de ander zich hardop afvraagt waarom je überhaupt een van de mooiste supercars ooit zou verbouwen.

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