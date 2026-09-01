Deze Carrera GT is misschien wel de mooiste heiligschennis ooit

721 kilometer gereden en toch volledig uit elkaar gehaald. Je zou eigenlijk meteen denken dat de eigenaar achterlijk is, maar Porsche deed gewoon vrolijk mee. Het resultaat is een Carrera GT waar puristen waarschijnlijk even van aan de beademing moeten. Een Porsche Carrera GT is sowieso niet bepaald een auto waarvan je denkt: weet je wat, laten we hem eens flink verbouwen. Toch gebeurde precies dat met dit exemplaar uit 2005.

Een Carrera GT, maar dan opnieuw

Deze Porsche Carrera GT uit 2005 staat momenteel te koop via duPont Registry. Op de teller staat slechts 448 mijl, wat omgerekend zo'n 720 kilometer is. Dat is voor een auto van ruim twintig jaar oud natuurlijk niet een kilometerstand waar je bang van wordt.

De eigenaar vond de supercar blijkbaar niet bijzonder genoeg en stuurde hem lekker op vakantie naar Porsche Sonderwunsch. Je weet wel, het programma waarbij Porsche je helpt om iets compleet unieks te bouwen, zolang je bankrekening geen grenzen kent.

De Carrera GT werd in Stuttgart volledig uit elkaar gehaald tot aan de carbon monocoque. Daarna werd de auto opnieuw opgebouwd en technisch teruggebracht naar wat Porsche omschrijft als een soort 'zero-mile condition'. Dat betekent waarschijnlijk dat die weer als nieuw is.











Purple rain, maar dan duur

Het meest opvallende onderdeel is natuurlijk de carrosserie. De Carrera GT kreeg zichtbaar carbon met een Amethyst Purple-tint. Geen subtiel metallic paarsje dus. Andere onderdelen, waaronder de velgen, grille, motorkapdetails, koplampsproeiers en badges, zijn uitgevoerd in Slate Grey.

Ook het interieur ontsnapte niet aan de Sonderwunsch-behandeling. Daar vinden we Slate Grey Alcantara, gele stiksels en diverse matte carbon onderdelen. Zelfs de iconische houten versnellingspook moest eraan geloven en werd vervangen door carbon. Puristen kunnen nu even rustig ademhalen voordat ze verder lezen.









Wat kost deze paarse Carrera GT?

Dat is natuurlijk de grote vraag. De verkoper vermeldt geen vraagprijs en houdt het bij het klassieke 'price on request'. Dat betekent: als je eerst naar je spaarrekening moet kijken, hoef je waarschijnlijk niet te bellen. Een normale Porsche Carrera GT is tegenwoordig al goed voor ruim 1,3 miljoen euro. Dit exemplaar heeft echter slechts 720 kilometer gereden, is volledig opnieuw opgebouwd door Porsche zelf en heeft een unieke Sonderwunsch-specificatie.

De uiteindelijke prijs? Daar zal je waarschijnlijk kippenvel van krijgen. Maar voor de juiste verzamelaar is dit natuurlijk wel een kans om een van de meest iconische supercars van deze eeuw te kopen in een uitvoering die je gegarandeerd niet naast je ziet staan bij de lokale Porsche-meeting.

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