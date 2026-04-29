Deze Chinees is überfout, maar dat is de schuld van de Duitsers

Chinezen staan erom bekend dat ze van opvallend design houden, terwijl de Duitsers het liever ingetogen houden. Toch komt het vooral door de Duitsers dat de Zeekr die je op de foto’s ziet zo fout is.

Je kijkt hier naar een Zeekr 9X, wat in de basis een soort Chinese Rolls-Royce Cullinan is. Zo’n auto is al een tikkeltje fout natuurlijk, maar vervolgens is Mansory er nog eens overheen gegaan. Zelfs Chinese auto’s zijn inmiddels niet meer veilig voor de beruchte Duitse tuner.

Suicide doors

Mansory heeft – zoals gewoonlijk – geen half werk geleverd. Zo hebben ze de hele deurconstructie aangepast. De Zeekr 9X heeft standaard namelijk gewoon conventionele deuren. Mansory dacht ‘Wat is een Rolls-Royce-kloon zonder suicide doors?’ en heeft deze alsnog ingebouwd.

De auto is ook voorzien van 24 inch putdekselvelgen (die zijn stiekem wel cool), een widebody, andere bumpers, een motorkap met koelsleuven en nog diverse carbon frutsels. Ook het interieur heeft het bekende Mansory-sausje gekregen. In dit geval is het interieur volledig – en dan bedoelen we ook echt volledig – bekleed met wit leer.

1.381 pk

Als je trouwens denkt dat deze Zeekr een elektrische auto is: dat is het niet. Het is een plug-in hybride met een 2,0 liter viercilinder. Dat is een ietwat lullige motor voor een auto die eruitziet als een Rolls-Royce, maar aan de specificaties ligt het niet. De Zeekr 9X heeft 1.381 pk en 1.410 Nm aan koppel. Daar heeft Mansory overigens niks aan gedaan, dat zijn gewoon de cijfers af fabriek. Wel hebben ze een andere uitlaat gemonteerd. Dan krijg je dus een auto die eruit ziet als een Rolls-Royce, maar klinkt als een Golf GTI. Dat is een eh… unieke combinatie.

In China kost de Zeekr 9X vanaf € 57.000. Dat is best een goedkope auto om een Mansory-behandeling te geven. We weten niet precies welke prijzen ze precies hanteren, maar reken maar dat een complete bodykit met carbon onderdelen, suicide doors, een volledig opnieuw bekleed interieur en 24 inch gesmede velgen aardig aan de prijs zijn.