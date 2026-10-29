Deze Chinese crossover haalt 0 sterren bij de NCAP-crashtest

In Nederland kennen we Chery nog niet zo goed. Het Chinese concern is het moederbedrijf van onder andere Jaecoo, die van de Temu Range Rover, en verkoopt inmiddels meer auto's in Europa dan Tesla. Elders op de wereld gaat het even niet goed met Chery.

In Zuid-Amerika verkoopt Chery een model genaamd de Tiggo 2. Hij lijkt veel op de 4 die wij hier hebben en deelt ook veel componenten, zoals de remmerij, elektronica en interieur. Wat ie dan weer gelukkig niet deelt, is zijn veiligheid. Of beter gezegd onveiligheid. Bij een crashtest door de Latin NCAP (de Latino-collega’s van de Euro NCAP) kreeg de Chery Tiggo 2 een score van 0 sterren. Daarvoor moet je het wel heel bont maken.

Onveiligheid van de Chery Tiggo 2

Zowel op de categorie Adult Occupant (volwassen inzittenden) als op Child Occupant (kinderbeveiliging) wist de compacte crossover exact 0 procent van de punten te scoren. De lijst met gebreken die de veiligheidsorganisatie optekende, is gigantisch. Bij een frontale botsing vervormde de bodem bij de voetenruimte zo erg dat de veiligheidskooi geen extra krachten meer op kon vangen.

Achterin wordt het nog spannender. De achterbank beschikt niet eens over gordelspanners of spankrachtbegrenzers. De spanner zorgt ervoor dat de gordel strak blijf bij het begin van een botsing en de spankrachtbegrenzer laat de gordel juist een beetje vieren vlak na de impact om botbreuken te voorkomen. Die twee cruciale onderdelen missen dus. Daarnaast biedt de hoofdsteun op de achterbank rampzalig slechte bescherming tegen nekletsel bij een botsing van achter.

Kinderen en voetgangers ook de sjaak

Voor kinderen is het achterin nog onveiliger. Omdat de auto geen gordelairbag-uitschakeling heeft en het ISOFIX-systeem tekortschoot om de impactkrachten op te vangen, liepen de testdummy's van 3 en 10 jaar oud een gigantisch risico op ernstig hoofd- en nekletsel bij een crash van voren en van de zijkant.

In de overige categorieën bleef de score steken op 49 procent voor voetgangersbescherming en 45 procent voor de aanwezige veiligheidssystemen. Hoewel de auto wel standaard over ESP beschikt, schitteren moderne actieve veiligheidssystemen zoals een automatische noodremassistent (AEB), dodehoekdetectie of spoorassistentie door afwezigheid.

NCAP roept automerk op het matje

Hoewel de veiligheidseisen elders op de wereld minder streng zijn dan hier, gaat dit ook voor de Zuid-Amerikanen te ver. Volgens Latin NCAP is het onacceptabel dat een wereldspeler als Chery in westerse markten zwaar inzet op veiligheid, maar opkomende markten opzadelen met 'onveilige troep'. Latin NCAP-voorzitter Stephan Brodziak bestempelt de Chery Tiggo 2 dan ook als een regelrecht gevaar voor de volksgezondheid in de landen waar het model wordt verkocht.

Brodziak zegt: "Dit is een afschuwelijk resultaat en een belediging voor consumenten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. [...] Gezinnen mogen verwachten dat een nieuwe auto hen beschermt. Chery moet deze ernstige tekortkomingen dringend aanpakken en verbeteringen aantonen door middel van onafhankelijke tests.''

Wat betekent dit voor Nederland?

Ondanks dat de Tiggo 2 voor Zuid-Amerika en de 4 voor Europa veel zaken delen, is er geen reden voor onrust hier. De Tiggo 4 werd eind 2025 nog getest door de Euro NCAP, net als de Tiggo 7 terwijl de grootste van het stel de maximale score haalde.

Bron: Latin NCAP

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