Deze Chinese EV bereikt bizarre mijlpaal na slechts twee jaar

Terwijl Europese autofabrikanten vooral vergaderen over hoe ze de EV's betaalbaarder kunnen maken, draait de productie in China vrolijk door. Zo vrolijk zelfs dat Geely met zijn kleine EX2 een flinke mijlpaal heeft bereikt. In twee jaar tijd heeft het merk namelijk het miljoenste exemplaar van de band laten rollen. Blijkbaar hoeft een EV niet altijd het formaat van een vrachtwagen te hebben om in de smaak te vallen.

Geely EX2 is een keiharde hit

De kleine Geely EX2, in China Xingyuan genaamd, en in Nederland E2, verscheen voor het eerst in oktober 2024. Nu twee jaar later heeft het merk het miljoenste exemplaar gebouwd. Als dat niet betekent dat je auto een hit is... Wel een klein dingetje: het gaat hier om totale productie. Dus niet om een miljoen auto's die al bij mensen op de oprit staan.

In 2025 zou de EV in China al 465.775 keer zijn verkocht, en in september 2026 nog eens 44.275 keer. Dat zijn echt serieuze aantallen voor een auto dat eigenlijk pas net aan zijn leven is begonnen.

De auto is trouwens niet alleen in China te koop. Ook Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië, Australië, Engeland en Nederland hebben de auto bij de dealers staan. Sterker nog, in Indonesië wordt de auto zelfs in elkaar gezet.

Goed geprijsd en achterwielaangedreven

Maar wat maakt deze kleine EV dan zo populair vraag je je af? De EX2 is te krijgen in twee smaken: 78 of 114 pk. Dat zijn geen Tesla Roadster cijfers, maar hij drijft wel de achterwielen aan. Dat maakt hem al een stuk leuker dan de concurrentie, want die gebruiken voornamelijk voorwielaandrijving. Verder is de batterij is van het LFP-type en heeft die een capaciteit van 30,12 of 40,16 kWh.

Ook de actieradius is meer dan prima. Namelijk 310 tot 410 kilometer volgens de Chinese CLTC-meetmethode. Als je dat om zou rekenen naar onze WLTP zou je op zo'n 254 tot 336 kilometer uitkomen. Een nieuwere uitvoering haalt volgens de CLTC-cyclus zelfs 480 kilometer, oftewel naar schatting 394 kilometer WLTP.

En dan hebben we natuurlijk nog de prijs. Tijdens een tijdelijke actie begon de EX2 in China bij 61.800 yuan, dat is omgerekend ongeveer 8.200 euro. De versie met de grootste actieradius kostte na een subsidie ongeveer 11.200 euro. Dat zijn wel echt Chinese actieprijzen, want in Nederland kan je de Geely E2 kopen voor een vanafprijs van 20.990 euro.

Daarnaast heeft de kleine vonkentrekker ook nog een bagageruimte van 375 liter en een frunk van 70 liter. Pleur je die achterbank ook nog plat dan heb je zelfs 1.320 liter bagageruimte.

Zo zie je maar dat een kleine betaalbare EV helemaal niet zo lastig hoeft te zijn.

Via: CarNewsChina

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