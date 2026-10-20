Voor de Chinese autofabrikanten is het nu interessant geworden om in Europa te gaan produceren. En dan komt het heel goed van pas als je een Europese partner hebt. Leapmotor zit wat dat betreft gebakken, omdat ze natuurlijk zeer nauwe banden hebben met Stellantis.

Inmiddels is het zover: de eerste Chinese Stellantis-auto’s zijn in Europa van de band gerold. Leapmotor maakt daarbij gebruik van de Stellantis-fabriek in het Spaanse Zaragoza. Dit was van oorsprong een Opel-fabriek, waar in 1982 de eerste generatie Corsa van de band rolde. Tot op de dag van vandaag wordt de Corsa hier gebouwd. Maar nu dus naast Chinese auto’s.

Polen ging niet door

Stellantis en Leapmotor waren overigens eerst van plan om de auto’s in Polen te bouwen, maar daar stak de Chinese overheid een stokje voor. Zij wilden liever niet investeren in Europese landen die de importheffingen steunden. Spanje is geen uitgesproken voorstander van deze heffingen en probeert zo Chinese autofabrikanten te paaien.

Dat lijkt Spanje aardig te lukken. Zo rollen in de voormalige Nissan-fabriek nu Omoda’s en Jaecoo’s van de band en worden er omgekatte Chinese modellen gebouwd onder de historische naam Santana. En nu worden er dus Leapmotor geproduceerd in de Opel-fabriek.

Leapmotor B10

De auto in kwestie is overigens de Leapmotor B10, een 4,5 meter lange crossover (wat anders?). Deze is Nederland te koop voor het luttele bedrag van € 29.495. Leapmotor weet intussen ook al het volgende model waarvan de productie naar Europa gehaald wordt: de B05. Dit is een elektrische hatchback, die eveneens scherp geprijsd is. De andere Stellantis-merken krijgen dus geduchte concurrentie uit eigen huis.

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