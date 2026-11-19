Autofabrikanten moeten hun auto's natuurlijk testen, maar soms vraag je je af of dat allemaal wel nodig is. Een enorme trap oprijden in China levert spectaculaire beelden op, maar hoeveel automobilisten doen dat nu daadwerkelijk? Bij Denza pakken ze het in ieder geval anders aan. De Chinezen besloten hun nieuwe Bao 5 eens aan een bijzonder zware test te onderwerpen. En die komt je waarschijnlijk bekend voor.

Geen licht vliegtuigje

Om dit allemaal voor elkaar te krijgen trok Denza met de nieuwe Bao 5 naar Dunsfold Aerodrome in Engeland. Dat is trouwens niet zomaar een vliegveld. Het is exact hetzelfde vliegveld waar Volkswagen twintig jaar geleden zijn Touareq V10 diesel voor een Boeing 747 spande.

De Bao 5 kreeg drie pogingen om beweging in het ding te krijgen. Dat deed de Chinese SUV eerst gewoon met vier wielen, top. Maar besloten ze om het met drie wielen te proberen. Nadat ook dit was gelukt ging er nog maar een wiel vanaf. Ook met maar twee wielen was de Denza sterk genoeg om het vliegtuig te trekken. Over de drie pogingen samen werd de Boeing 1.600 meter verplaatst. En dat deed de Denza volledig elektrisch.

Voor de laatste poging werden beide rechterwielen van de auto afgeschroefd. De twee linkerwielen kwamen dus voor een opgave te staan die ze nooit hadden verwacht. Uiteraard om de auto voldoende grip te geven werd er wel 4.500 kilo ballast toegevoegd. Daarnaast moesten kleine steunconstructies de carrosserie rechtop houden.

Nog geen record

Volkswagen startte de trend in november 2006 met de Touareg. Die beschikte over een absurde 5,0-liter V10-diesel met 313 pk en 750 Nm aan koppel. De Duitse SUV sleepte toen een Boeing 747-200 van ongeveer 155 ton over het vliegveld. Daarvoor kreeg de Volkswagen ruim vier ton extra ballast. Niet gek dat dat een record opleverde.

In 2013 werd dat record overgenomen door niemand minder dan Nissan. De Japanse autobouwer kwam met een Nissan Patrol Y62 aanzetten. Onder de kap lag een 5,6-liter V8 zonder turbo, goed voor 400 pk en 560 Nm koppel. De Patrol trok daar een Russische Ilyushin Il-76, een militair transportvliegtuig van dik 170 ton. Wat nog opvallender is, is dat de Nissan geen extra gewicht had.

Vervolgens ging Porsche er in 2017 met het record vandoor. Een Cayenne S Diesel trok op de luchthaven Charles de Gaulle een Airbus A380 van maar liefst 285 ton over een afstand van 42 meter. Daarmee verdiende Porsche een plek in het Guinness World Records-boek. De Cayenne had een 4,1-liter V8 diesel met twee turbo's. Goed voor een vermogen van 385 pk en een flinke 850 Nm aan koppel.

Denza heeft dat gewichtsrecord dus niet verbroken. Wel claimt het merk twee andere primeurs: namelijk de eerste productieauto die een vliegtuig op twee wielen trekt en de eerste Boeing 747 die volledig elektrisch is gesleept. Dat dan weer wel.

Veel vermogen, kleine motor

De Bao 5 is dus ook de eerste die het zonder een dikke dieselmotor moest doen. De Denza deed het trekken elektrisch maar de aandrijflijn bestaat uit een 1,5-liter viercilinder met een turbo en twee elektromotoren. Samen goed voor 544 pk en 760 Nm. Iedere as heeft zijn eigen elektromotor en de auto beschikt over elektronische sperdifferentielen.

Toch moet je niet denken dat je straks zomaar een Boeing achter je eigen Bao 5 mag hangen. Het officiële geremde trekgewicht bedraagt namelijk 2.500 kilo. Maar als je je verveelt, waarom ook niet.