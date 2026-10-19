Deze Chinese SUV heeft handige functie om parkeerboetes te omzeilen

Moderne auto's krijgen steeds vreemdere functies. Bij de BYD FCB Bao 8, die in de EU wordt verkocht als de Denza B8, vonden ze het bijvoorbeeld een goed idee om de auto de mogelijkheid te geven om op drie wielen te rijden. Handig voor als je een lekke band hebt. Of als je een wielklem hebt.

Wielklem? Welke wielklem?

Op een prachtig filmpje uit China is te zien hoe een BYD FCB BAO 8 een hele vervelende wielklem heeft gekregen. Normaal gesproken als je een wielklem hebt scheld je een paar keer, bel je vervolgens de gemeente en zoek je alvast je portemonnee. Maar daar dacht deze SUV toch echt heel anders over.

De auto lift namelijk gewoon het getroffen wiel van de grond en rijdt verder alsof er niets aan de hand is.

Het trucje zelf is gewoon the real deal en geen AI. BYD demonstreerde namelijk in mei al de zogenoemde DiSus-P Ultra-hydraulische vering. De vering kan zich aanpassen aan elke situatie. Zo kan die de auto 300 millimeter hoger zetten bij zwaar terrein en naar beneden gaan voor betere aerodynamica op de snelweg. Daarnaast heeft die dus het trucje om een wiel te liften. Bedoeld voor als je in een lastige terrein-situatie zit of als je een wiel moet vervangen.

Er is wel een klein dingetje: als het wiel omhoog zit kan je niet harder dan 15 km/u.

Niet om thuis te proberen

Er zit wel een klein addertje onder het gras. Toen BYD het trucje demonstreerde was dat op een afgesloten terrein. Deze nieuwe beelden zijn op de openbare weg gemaakt. Dat maakt de hele situatie toch wat minder grappig, zeker omdat er ander verkeer en voetgangers in de buurt zijn.

Of de bestuurder hiermee daadwerkelijk een wielklem probeerde te omzeilen, weten we niet. Maar het kan in ieder geval wel.

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