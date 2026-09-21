Deze Chinese SUV heeft iets wat je nog nooit in een auto zag

Een elektrische SUV is natuurlijk hartstikke leuk (en zwaar), maar je doet natuurlijk pas echt mee als die ook wat leuke snufjes heeft. Een beetje snelle laadtijd is tegenwoordig maar gewoontjes, massage in de stoel is normaal en een scherm waar IMAX boeken over schrijft is ook niet meer bijzonder. Leapmotor doet er bij de D19 nog een schepje bovenop. Deze enorme Chinees kan namelijk iets wat je nog niet eerder in de prijslijst van een SUV hebt zien staan.

Alsof 1000 volt nog niet genoeg is

Laten we maar beginnen met het feit dat de Leapmotor D19 geen bescheiden boodschappenkar is. De boot is 5,20 meter lang en dat maakt het ding ongeveer een halve meter langer dan een BMW X5. In China biedt hij plaats aan zes personen. Dat doet hij met twee stoelen voorin, twee in het midden en nog eens twee achterin. Lekker efficiënt met de ruimte dus, al wordt parkeren vast niet je favoriete hobby.

Onder de mega carrosserie ligt een 115 kWh accu. Die werkt met een 1000-volt architectuur, waardoor de D19 volgens Leapmotor in ongeveer 15 minuten voldoende stroom kan bijladen voor maximaal 350 kilometer.

Dat is zo'n beetje het soort laadsnelheid waarbij je tegenwoordig nog net tijd hebt om een koffie te bestellen voordat je alweer verder kunt. Of de beloofde 350 kilometer in Europa ook echt haalbaar is, hangt uiteraard af van de laadpaal. Een 1000-volt auto aan een bejaarde snellader hangen gaat natuurlijk niet helpen.

De Chinese CLTC-cyclus levert ondertussen maximaal 720 kilometer actieradius op. Dat klinkt indrukwekkend, maar zoals altijd is het verstandig om daar enigszins realistisch naar te kijken. 600 lijkt ons dichterbij de werkelijkheid te zitten.







De auto maakt gewoon zuurstof

Maar goed, een grote accu en snel laden zijn inmiddels geen innovaties waar je de nobelprijs mee gaat winnen. Leapmotor heeft daarom iets anders bedacht: een zuurstofgenerator.

Jazeker, de D19 kan volgens de fabrikant tot acht liter zuurstof per minuut produceren en daarmee de lucht in het interieur verrijken.

Dat klinkt een beetje alsof Leapmotor een oplossing heeft bedacht voor het moment waarop je met zes mensen, drie koffers en een halve supermarkt aan boord van plan bent om Mount Everest op te rijden. Dat klinkt grappig, maar dit is dus serieus de reden. In China zijn ritten naar gebieden op grote hoogte, zoals Tibet, best relevant. Op grote hoogte is de lucht ijler en kan extra zuurstof daadwerkelijk een comfortfunctie zijn.

En dan de normale opties

De D19 krijgt daarnaast zero-gravitystoelen, massagefuncties en een 60-inch augmented-reality head-up display. Een soort bioscoop in je voorruit dus. Verder wordt de software via OTA-updates bijgewerkt. De D19 kan dus in theorie gedurende zijn leven nieuwe functies krijgen zonder dat hij daarvoor naar de dealer hoeft.

En daarmee is deze SUV misschien wel de ultieme koning van de huidige Chinese EV-wedloop. Terwijl Europese merken nog druk discussiëren over de vraag welke knop waar moet zitten, komt Leapmotor met een 5,20 meter lange elektrische zeszitter die met 1000 volt laadt, een gigantische accu heeft, je stoel masseert én zuurstof kan produceren.

Als die nou ook nog zelf kan parkeren...

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