De Chinese Freelander zet meteen een wereldrecord neer

Een Chinese SUV met de naam Freelander klinkt waarschijnlijk niet meteen als de auto die een wereldrecord neer gaat zetten. Toch heeft de nieuwe Freelander 8 precies dat voor elkaar gekregen. De Chinezen hebben de SUV namelijk niet zomaar rond laten rijden voor wat leuke persfoto's, maar gewoon de bergen van Tibet opgezocht.

Bijna 20.000 voet de lucht in

De Freelander 8 heeft in Tibet een hoogte van maar liefst 6.002,33 meter weten te bereiken. Dat is meteen goed voor een Guinness World Records-titel voor de hoogste hoogte ooit bereikt met een hybride auto. Het vorige record stond op naam van de BYD Fang Cheng Bao Bao 5, die in 2024 tot 'maar' 5.980,05 meter kwam. De Freelander nam het record over met dus slechts 22,28 meter verschil.

De route zelf bestond uit 1.480 meter los gesteente, met stukken waarin de auto ongeveer 200 meter hoogteverschil moest weten te overwinnen. En boven de 6.000 meter is de lucht zoals we allemaal weten vrij dunnetjes. Alles behalve de ideale plek voor een turbo/verbrandingsmotor.

818 pk en een berg vol ellende

De Freelander 8 is een EREV: dat wil dus zeggen dat de wielen elektrisch worden aangedreven, terwijl een 1,5-liter viercilinder turbomotortje als range extender mee doet. Samen met twee elektromotoren komt het totale vermogen uit op een aangename 818 pk. De SUV heeft daarnaast een 60,33-kWh NMC-accu en een 800V-elektrische architectuur.

Allemaal leuk natuurlijk, maar wat echt interessant is is vooral wat er met die kleine benzinemotor op grote hoogte gebeurde. Volgens Chery-JLR hield de range extender tijdens de klim nog 80 procent van zijn opgegeven generatorcapaciteit over. De turbo moest door de ijle lucht uiteraard harder werken om voldoende lucht binnen te krijgen.

De auto zelf weegt ook nog eens zo'n 2.980 kilo. Dat maakt het nog iets indrukwekkender dat dit rijdende appartement überhaupt zo hoog kwam.

Land Rover-DNA? Dat gaan we nog zien

De Freelander 8 is ontstaan uit de samenwerking tussen Chery en Jaguar Land Rover. JLR levert onder meer de ontwerp- en premiumkennis, terwijl Chery zich bezig houdt met de techniek en productie. De auto wordt in China gebouwd en is ondertussen ook al op de Chinese markt gelanceerd.

Na de recordpoging zou het chassis volgens Chery-JLR geen structurele schade hebben opgelopen. Maar welke banden er onder de auto zaten of andere uitgebreide gegevens over de conditie na de klim zijn niet bekend. Dat record bewijst dus eigenlijk vooral dat déze specifieke uitdaging is gelukt, niet dat iedere Freelander 8 voortaan probleemloos de Mount Everest op rijdt.

Maar we moeten toch echt bekennen dat dit een knappe prestatie is. Een bijna drie ton zware Chinese SUV naar ruim zes kilometer hoogte sturen om vervolgens met een Guinness-certificaat terug te komen is een vrij overtuigende manier om jezelf op de kaart te zetten.

Via: CarNewsChina

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