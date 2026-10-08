Deze coureur kreeg een bizarre beloning voor zijn heldendaad

Je hebt wel eens van die coureurs die meer aan anderen denken dat aan hun positie tijdens een race. Zo gebeurde dat bij Loek Hartog die zijn collega uit een brandende auto trok. Iets waarvoor je uiteraard geen beloning verwacht, behalve dat degene die je redt nog leeft. En misschien een stevige handdruk. Toch werd de Nederlandse coureur na zijn reddingsactie verrast met een prachtig cadeau. En dat was niet alles.

Sneller dan de hulpdiensten

Afgelopen maand was er een race van het Chinese GT-kampioenschap in China. Tijdens de race op het Shanghai International Circuit kwam Ollie Millroy in een crash terecht (die tevens niet zijn schuld was) waarna hij na de klap vast kwam te zitten terwijl zijn auto in brand was gevlogen. Niet de meest fijne manier om je race af te sluiten.

Op het filmpje is te zien hoe Loek langs de rest van zijn collega's knalt om bij het brandende wrak van Millroy te komen. Hartog was een stuk sneller bij de gecrashte auto dan de hulpdiensten en wachtte geen seconde om te hulp te schieten. De Nederlandse coureur pakte een brandblusser en wist vervolgens zijn collega uit het brandende wrak te verwijderen.

Tijdens races is het in eerste instantie niet bepaald de bedoeling dat je uitstapt om gecrashte collega's te helpen, maar daar had Hartog blijkbaar (en gelukkig) niet zo veel mee te maken.

Na de race vertelt Hartog over de situatie en wat er door zijn hoofd ging. De nuchtere Nederlander laat weten dat het echt geen heldendaad was en hoopt hij dat iedereen zo zou reageren in zo'n situatie. Best bewonderingswaardig als je het mij vraagt.

Dat vond de gecrashte Ollie Millroy blijkbaar ook.

Twee onverwachte cadeaus

Om die reden besloten race-collega Millroy en zijn partner om een ticket naar Amsterdam te boeken om Loek eens even goed te verrassen. Grappig genoeg was dit niet eens de hele verrassing. De coureurs besloten samen een hapje te lunchen waar vervolgens het echte cadeau op tafel verscheen, namelijk een Rolex. Op de foto is het niet heeeel goed te zien, maar het lijkt om een Submariner te gaan. Toch wat anders dan het zoveelste vriendschapsarmbandje.

Het is duidelijk dat Hartog door het gebaar werd overrompeld. Al helemaal omdat hij niet helemaal wist wat je moet zeggen wanneer je in een keer zo'n cadeau voor je snufferd krijgt. Het is dan ook wel iets anders dan een taart met: dankjewel dat je mijn leven hebt gered.

Wat het horloge verder kost is niet duidelijk en verder ook niet heel boeiend. Wat wel boeiend is, is de tekst die op de achterkant is gegraveerd, namelijk: 'Thank you Loek' met een datum erbij.

Het mooiste hieraan is nog wel dat het horloge niet eens het mooiste cadeau was. Hartog vertelt namelijk dat de twee sinds het ongeluk enorm veel contact hebben en dat zij goede vrienden zijn geworden.

En zo zie je maar weer dat een dramatisch raceweekend toch ook mooie dingen kan opleveren.

Via: De Telegraaf

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