Het is allemaal aan onze eigen Victor Muller te danken dat deze occasion na 18 jaar nog geen 16 duizend euro heeft afgeschreven. Zonder dat we het hier nu over een supercar hebben. Inmiddels is het wel een collector's item.

Het is niet helemaal de tijd van het jaar voor de aanschaf van een cabriolet, maar dit is wel een pareltje hoor. (vraag maar aan @nicolasr) Ze zijn inmiddels zeldzaam en hebben inmiddels één ding gemeen met de gemiddelde Chinese auto op de Nederlandse markt. De onderdelen zijn schaars.

Saab 9-3 Cabriolet 2.8 Turbo V6 Aero

We hebben het hier over een Saab 9-3 Cabriolet 2.8 Turbo V6 Aero Spring Edition. Altijd de lente in je bol zullen we maar zeggen. De auto is uit 2008 en heeft slechts 7.873 kilometer op de teller. Of die kilometers kloppen kan de RDW je niet vertellen want het gaat hier om een importauto. De verkoper heeft er wel een taxatierapport en onderhoudshistorie bij, dus je kunt het er misschien wel op gokken.

De motor is de 2.8 liter V6 met 256 pk. Dat is dus lekker de wind door je haren als het dak eraf is. Schakelen doet de automaat voor je en mocht je koude billen krijgen dan hebben de beige lederen zetels voorin stoelverwarming. Heerlijk!

De auto heeft een topsnelheid van 240 kilometer per uur en gaat in 8,1 seconden van nul naar honderd. Allemaal netjes natuurlijk. Maar het belangrijkste voor de koper is natuurlijk dat je in een echte Saab rijdt. En omdat dat merk al weer een aantal jaartjes van de markt is doordat onze eigen Victor Muller het vakkundig gesloopt heeft, betaal je de hoofdprijs voor deze 18 jaar oude occasion.

Afschrijving per jaar 864 euro

De auto is namelijk in al die jaren maar 15.550 euro aan waarde verloren. Ongeveer dan, want we weten niet precies wat de nieuwprijs van deze auto in Nederland in 2008 was. De RDW heeft geen cataloguswaarde opgenomen in de database omdat het een importauto is. Wat we wel weten is dat in 2008 de vanafprijs voor deze cabriolet met deze motor minimaal 70.010 euro was.

Anno nu is een Saab 9-3 cabriolet uit 2008 met V6 kennelijk nog 54.450 euro waard. Althans, dat is wat de verkoper er voor vraagt. Dat is minder afschrijving dan de gemiddelde Chinese auto na één jaar... of overdrijven we nu een beetje?

Ga je voor deze youngtimer, dan krijg je alle luxe die je hartje begeert. Climate control, lederen zetels, regensensor, cruise control, sportonderstel, sportstuur en een in 2008 heel hip infotainmentsysteem met navigatie. Die moet je misschien wel even een update geven met Apple Carplay en Android Auto (lees: aftermarket systeem erin).

Koop dan?