Koop de auto van Wesley Sneijder op Marktplaats en krijg een bijzonder cadeau!

Wesley Sneijder heeft er een succesvolle voetbalcarrière op zitten. Tijdens zijn sportieve loopbaan verplaatste Sneijder zich lange tijd in deze Dodge Challenger SRT-8. Nu kun jij precies die Amerikaanse muscle car kopen op Marktplaats !

Sneijder had eerder een Mercedes-AMG ML63 in de garage staan. Later kwam daar een AMG G63 bij. In de tussentijd kocht de voetballer van onder andere Ajax, Real Madrid en Internazionale deze Dodge in de zomer van 2011, een jaar nadat hij met het Nederlands Elftal de WK-finale wist te halen en de Champions League won met Inter.













De Utrechtenaar kocht de Dodge nieuw uit Amerika en verscheepte de muscle car naar Milaan waar hij op dat moment voetbalde. Sneijder heeft ervoor gekozen om de Challenger zwart te houden, maar er wel bronzen wielen en remklauwen onder te zetten. Dat contrasteert lekker.

Specificaties

Onder de lange motorkap ligt een 6,1-liter Hemi-V8 met 431 pk en 569 Nm. Dat klinkt tegenwoordig als wat magertjes voor zo’n grote motor, maar toch weet ie er een 0-100-tijd van 4,9 seconden uit te pushen. De topsnelheid ligt net boven de 270 km/u. Sneijder heeft er lekker van genoten: hij heeft er bijna 65.000 kilometer mee gereden.













Er is wel nog een probleem met de Dodge Challenger van Wesley Sneijder, namelijk de Takata-airbag. De luchtzak bij de bijrijder heeft het inmiddels bekende problemen. De behuizing kan barsten waardoor bij het opblazen van de airbag er ook metalen onderdelen de cabine in kunnen worden geslingerd. Als je de Dodge Challenger van Sneijder dus koopt zou ik eerst even bij een erkende Dodge-dealer langs gaan.

Wat kost de Dodge Challenger van Wesley Sneijder?

De koper van de Challenger krijgt naast de auto met handtekening van de voetballer ook nog een ingelijst voetbalshirt en -broekje dat Sneijder droeg in de voetbalwedstrijd Inter Milan-Genoa in 2010. Zie je dat wel zitten? De dealer uit De Meern vraagt 55.000 euro op Marktplaats voor de Dodge Challenger SRT-8 van Wesley Sneijder.

Overigens hoef je je geen zorgen te maken over het nieuwe vervoer van de ex-voetballer. Sneijder rijdt nu in een knaloranje Ferrari Roma Spider van ruim vier ton met oranje kleurstelling en gepersonaliseerde stickers.