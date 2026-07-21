Leukste Caddy van Marktplaats is opvallend betaalbaar

Bestelbussen zijn meestal ongeveer net zo spannend als een glas water. Ze brengen spullen van A naar B en daar houdt het wel zo'n beetje op. Gelukkig kom je heel af en toe een exemplaar tegen waarvan de eigenaar duidelijk dacht: 'ik kan dit leuker maken'. Deze Volkswagen Caddy op Marktplaats is daar echt een perfect voorbeeld van.

Werkbus? Eerder hobbyproject!

Op papier is dit gewoon een Volkswagen Caddy 1.9 TDI uit 2007. Een diesel met 105 pk, een automaat en inmiddels 253.000 kilometer op het klokje. Niet bepaald de ingrediënten voor een Marktplaats-knaller zou je zeggen. Tot je wat beter kijkt.

Deze Caddy kreeg namelijk een Stage 1-tuning, staat een stukje dichter bij het asfalt dankzij een verlagingssetje en rolt gewoon op 18-inch GTI-stijl velgen. Alsof dat nog niet genoeg is, monteerde de vorige eigenaar ook een sportuitlaat met dubbele pijp in het midden, privacy glas en een embleemloze grill.

De prestaties veranderen overigens niet in een hot hatch-feestje. De 1.9 TDI sprint standaard in 13 seconden naar de 100 km/u en houdt het bij 166 km/u voor gezien. Toch is juist die diesel echt een favoriet onder liefhebbers. Met een Stage 1 is er bovendien vaak nét wat meer pit beschikbaar dan de fabrieksopgave doet vermoeden. De advertentie zegt niets over de nieuwe vermogenscijfers, maar ik denk dat je uit moet gaan van zo'n 30 pk en 100 Nm extra.







Niet perfect, wel eerlijk

Gelukkig probeert de verkoper er geen sprookje van te maken. De airconditioning zit er wel op, maar blaast momenteel geen koude lucht meer. Dat is jammer in deze maanden, maar ook verfrissend eerlijk. Verder is de APK nog geldig tot 12 januari 2027, dus je hoeft niet direct langs het keuringsstation.

Ook qua uitrusting is het echt wel prima voor elkaar. Airco, cruise control, elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels, elektrische ramen en centrale vergrendeling zijn allemaal van de partij. Niet overdreven luxe ofzo, maar wel precies wat je dagelijks kunt waarderen.













Bestelbus met karakter

Voor 5.250 euro koop je natuurlijk geen bedrijfswagen die net uit de showroom komt rollen. Je krijgt wel een Caddy die zich duidelijk onderscheidt van de witte exemplaren die dagelijks rond bouwmarkten en bedrijventerreinen rijden. Hij heeft karakter, een sportieve uitstraling en waarschijnlijk meer aandacht gekregen dan de gemiddelde bestelbus ooit zal krijgen.

Is dit de verstandigste aankoop op Marktplaats? Misschien niet. Maar als je toch een bestelauto zoekt en liever iets rijdt waar mensen nog even naar omkijken, dan is deze opvallende Caddy stiekem helemaal zo'n gek idee niet. Hij staat op Marktplaats voor het schappelijke bedrag van 5.250 euro bij een dealer in Vaassen.

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