Deze dikke Corvette bij Domeinen is NIET afgefikt

Mocht je het gemist hebben: dit weekend werd Bleiswijk opgeschrikt door een brand bij Domeinen. Er werd zelfs een NL Alert verstuurd vanwege de rookontwikkeling. Gelukkig is deze Corvette niet afgefikt, dus sla je slag!

Overigens zijn er überhaupt geen auto’s ten prooi gevallen aan de vlammen, voor zover we weten. De brand begon buiten bij brommers en scooters en sloeg vervolgens over op een loods waar sigaretten, accu’s en wederom scooters waren opgeslagen. Als je een partij peuken wilde kopen bij Domeinen heb je pech, maar alle auto’s lijken nog intact te zijn.

6,0 liter V8

Zo ook deze dikke Corvette C6 uit 2005. De auto is de 20 jaar al gepasseerd, maar met zijn 400 pk sterke 6,0 liter V8 is deze Corvette nog steeds bruter dan menig moderne auto. En aan het geluid van de LS2 V8 kan sowieso geen hedendaagse motor tippen.















De versnellingsbak is dan weer iets minder: dat is nog een viertraps automaat uit de oertijd. Vanaf 2006 kreeg de Corvette C6 een betere zestraps automaat met schakelflippers en eigenlijk wil je gewoon het liefst een handbak. Maar goed, je kan niet alles hebben.

Niet uit Litouwen

Bij Domeinen staat meestal niet de crème de la crème en bij Corvettes moet je sowieso oppassen dat het niet een of ander opgelapte schadebak is die via Litouwen uit de VS komt. Toch lijkt het in dit geval mee te vallen: het gaat zowaar om een origineel Nederlandse auto, met maar 86.666 kilometer op de teller. Natuurlijk heb je nooit garanties, maar waarschijnlijk zit je met deze auto safer dan met een gemiddelde import-Corvette.

Als je geïnteresseerd bent, dan kun je een bod uitbrengen via de website van Onlineveilingmeester.nl. Het huidige bod staat op € 10.631, maar de veiling loopt nog acht dagen. En als er niet genoeg geboden wordt probeert Domeinen het gewoon later nog een keertje.

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