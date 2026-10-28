Oproep: deze dikke Crown Signia GT-S moet naar Nederland komen!

De Toyota Crown Signia zegt je waarschijnlijk niks. Het is een Amerikaans model dat een hoge stationwagon is. Nu is er ook een Crown Signia die we hier wel zouden willen hebben.

De verhoogde stationwagon leeft tegenwoordig, mede dankzij de Dacia Striker en Toyota bZ4x Touring. In Amerika heeft Toyota dus ook nog de Crown Signia. Er ligt een 2,5-liter hybride krachtbron in met zo’n 200 pk. Niet heel bijzonder dus. Wat wel bijzonder is, is de Crown Signia GT-S Concept die Toyota toont op de SEMA-show van 2026.

De Toyota Motorsports Garage-afdeling is losgegaan op de vrij saaie Crown Signia. Om te beginnen brengt een schroefset van MCS de GT-S Concept ruim 12,5 centimeter dichter bij het asfalt. Vervolgens is de auto voorzien van een dikke widebody die de auto een gespierdere heuplijn geeft.















In de verbrede wielkasten schuilen 21-inch HRE-velgen. Daar omheen ligt rubber met een breedte van maar liefst 295 millimeter. Om al het geweld stil te zetten, leende Toyota de gigantische remklauwen van de Lexus RX 500h F Sport . De koplampbehuizingen zijn opnieuw vormgegeven met rode accenten, de achterzijde is strakker getrokken met een aero-pakket en in de achterbumper zitten trapeziumvormige uitlaatsierstukken verwerkt.

Het exterieur is afgewerkt met een diepgrijze metallic lak en meerdere lagen blanke lak, terwijl het interieur is uitgerust met sportstoelen met rode accenten. Toyota geeft wel beelden onder de motorkap maar vertelt niet waar we naar kijken. Mocht er een echte GT-S komen, dan mag er van mij best een zescilinder bestaan uit twee GR Yaris-motoren in liggen.













Haal deze bak naar Nederland!

Helaas moeten we de feestvreugde temperen: het gaat hier om een eenmalig special project prototype voor de beursvloer in Las Vegas opgebouwd met onderdelen die je niet zomaar in de optielijst bij de dealer kunt aanvinken. Wat ons betreft geeft dit concept wel exact de juiste richting aan. Het huidige Nederlandse leveringsprogramma van Toyota kan wel weer wat heets gebruiken naast de GR Yaris.

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