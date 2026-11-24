Een nieuw huis kopen is natuurlijk geweldig. Al helemaal als je zo veel geld op je rekening hebt staan dat je niet terugdeinst van een lekker potje overbieden. Ben jij die persoon? Dan heb ik wat voor je gevonden om je vingers bij af te likken. Deze villa aan de Eeuwigelaan in Bergen heeft namelijk alles wat je wilt en meer. De auto's krijg je er alleen niet bij. Maar als dat nou het ergste is.

Deze prachtige droomvilla staat op een van de bekendere en duurste straten van Nederland. Het huis zelf is in 1928 gebouwd, maar is tussen 2010 en 2012 flink uitgebreid en verbouwd. Dus geen zorgen, je zal geen oude troep voor opa's en oma's vinden. Wat je wel vindt is een kast van 652 vierkante meter op een perceel van zo'n 3.700 vierkante meter. Dat is best groot. Sterker nog, dat is zo groot dat de prijs op aanvraag is.

Autolift naar Italiaans snoepgoed

Aangezien dit Autoblog is gaan we gelijk beginnen met de jackpot. De crème de la creme. Datgene waar autoliefhebbers nou echt blij van worden: de garage.

Dit is echter niet zomaar een garage. Dit is een autostudio van 176 vierkante meter. Naast het feit dat dit groter is dan een gemiddelde gezinswoning is dit ook genoeg ruimte voor maar liefst twaalf auto's. De absurde ruimte is via een autolift bereikbaar en is ingericht alsof je een kleine privéshowroom binnenstapt.







Dat de huidige bewoner niet vies is van wat Italiaans speelgoed wordt vrij snel duidelijk. Op de autolift staat een prachtige Alfa Romeo Giulia Sprint GT uit de jaren '60 en hij wordt vergezeld door meerdere Alfa's, een Ferrari en een Ducati 999. Ik heb wel eens slechtere garages gezien.





Om extra te kunnen genieten van deze goed gevulde pastagarage is er een glazen wand tussen de wijnbar en de garage geplaatst. Je kunt dus de auto's bewonderen terwijl je aan een lekker vinotje zit.

Verder is de garage beveiligd met een vingerscan en een Crawford-overheaddeur.

Wellness en zeven slaapkamers

Nu wat het meest interessante hebben gehad komen we aan bij de rest. De villa beschikt over zeven slaapkamers, vijf badkamers en een flinke woonkeuken met teppanyaki plaat, dubbele oven en meerdere wijnklimaatkasten. Omdat er veel mensen in het huis kunnen heb je uiteraard ook veel vaatwassers nodig. Daarom zijn er drie Miele-vaatwassers aanwezig.







Verder krijg je een complete wellness met sauna, jacuzzi, fitnessruimte, relaxruimte en bioscoop. Rondom het paleis liggen meerdere terrassen en een flinke tuin, terwijl je aan de achterzijde via een poort rechtstreeks het Bergerbos en het duingebied in loopt. Bergen aan Zee is vanuit het huisje gewoon wandelend te bereiken, maar ik zou gewoon de auto pakken.





Ook is het huis voorzien van een warmtepomp, vloerverwarming die ook kan koelen, een lift voor mensen, en zo'n beetje overal speakers van B&O en Sonos. Nog een leuk dingetje voor de mensen die van open haarden houden. Dit huis heeft er meerdere.

Dus, een droomwoning waar je als autoliefhebber erg vrolijk van wordt. De prijs? Tja, wat denken jullie?