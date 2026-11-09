Deze Eend is nu vijf keer duurder dan toen hij nieuw was

Had je hem maar nieuw gekocht hè?

Er zijn weinig auto's waar je zo vrolijk van wordt als van een Citroën 2CV. Een Eend is niet snel, heeft nauwelijks luxe en maakt een herrie van jewelste. Toch is het een van de meest geliefde auto's ooit. Maar even heel kort en beknopt, hoe zat het ook alweer met dat ding?

Nou, toen Citroën de 2CV in 1948 introduceerde, moest het vooral een goedkope en praktische auto voor Franse boeren zijn. Met een luchtgekoelde tweecilinder, bijzondere vering en een dak dat je gewoon kon oprollen. Maar dat wisten we natuurlijk allemaal al.

Op Marktplaats staat nu een bijzonder fraai exemplaar uit maart 1985. Een 2CV6 Spécial in de kleur Gris Cormoran, met 69.943 kilometer op de teller. De Spécial was destijds de eenvoudige uitvoering. Je kreeg een 602cc-tweecilinder met 29 pk, waarmee je met een beetje geduld zo'n 115 km/u kon halen.

Volgens de verkoper is deze Eend volledig gerestaureerd. Hij werd helemaal uit elkaar gehaald en opnieuw opgebouwd, met onder meer een nieuw verzinkt chassis, vers plaatwerk, nieuwe lak en een aangepakte motor. Ook kreeg hij elektronische ontsteking.

Had je hem maar nieuw gekocht

In 1985 kostte een nieuwe 2CV6 Spécial in Nederland 10.670 gulden. Omgerekend is dat 4.842 euro. Voor deze Eend vraagt de verkoper nu 25.950 euro. Dat is 21.108 euro meer dan de oorspronkelijke nieuwprijs. Een stijging van ruim 436 procent.

Klinkt als een prima investering, maar dan moet je voor het gemak wel even 41 jaar onderhoud, verzekering, stalling en een complete restauratie vergeten. Om over inflatie nog maar te zwijgen. Waarschijnlijk had je met een spaarrekening meer verdiend.

Maar daar kun je dan weer niet met open dak en 29 pk mee door Frankrijk rijden. Dus.