Deze Maybach EQS bij de Keukenhof heeft een hele lange reis achter de rug

Hoe vaak ben jij al een Mercedes-Maybach EQS SUV tegengekomen? Nog nooit hè? Dat is ook niet gek, want er is geen hond die deze elektrische Maybach koopt. Nu is er toch eentje gespot in Nederland, maar je raadt nooit waar deze auto vandaan komt.

Deze Mercedes-Maybach EQS SUV is afkomstig uit Texas, of all places. Dat is wel de laatste plaats waar je verwacht dat ze warmlopen voor een peperdure EV. Waarschijnlijk werd de eigenaar zo hard uitgelachen door zijn redneckburen dat hij maar met de auto naar een EV-minnend land is gevlucht.

Wat het echte verhaal achter deze auto is, weten we niet, maar hij is in ieder geval al twee keer gespot in Nederland. Één keer bij de Keukenhof – zoals het een echte toerist betaamt – en één keer bij de Mercedes-dealer in Den Haag. Want ook elektrische Maybach’s hebben onderhoud nodig.

Eerste elektrische Maybach

Het zou goed kunnen dat je het hele model al vergeten was, dus even een kleine opfrisser. De EQS 680 SUV is de eerste elektrische Maybach. Waar de lage EQS een logische keuze was geweest, besloot Mercedes de EQS SUV te overgieten met Maybach-blingbling. Zoals het aloude spreekwoord luidt: al draagt een nijlpaard een gouden ring...

Op het exterieur is heel veel af te dingen, maar binnenin heb je weinig te klagen. Achterin heb je ultraluxe captain seats en ben je omgeven door de mooiste materialen. En nog een belangrijk voordeel: als je erin zit, zie je de buitenkant niet. Misschien valt de Mercedes-Maybach EQS SUV dan opeens helemaal op z’n plek.

Vroeger kreeg de Maybach-variant een V12, maar in dit geval heeft Mercedes gewoon wat extra elektrische pk’s tevoorschijn getoverd. Waar de reguliere EQS SUV maximaal 544 pk levert, krijg je in de Maybach 658 pk en 950 Nm. Want verschil moet er wezen.

Nederlands kenteken

Je vraagt je misschien nog af: staan er überhaupt Maybach EQS SUV’s op Nederlands kenteken? Op Autoblog Spots hebben we deze nog niet voorbij zien komen, maar er staan toch tien exemplaren op Nederlands kenteken. De goedkoopste kost € 174.760, maar dat is een foutje van de RDW. De andere exemplaren kosten tussen de € 216.047 en € 299.583. Daarmee zijn dit naast de Rimac Nevera en de Rolls-Royce Spectre de duurste EV’s van Nederland.

Foto’s: @maurice16 en @giovannivanh