Deze Escort XR3i is zo goed als je hem je herinnert

Er zijn van die auto's die in je geheugen veel beter waren dan dat ze eigenlijk zijn. De Ford Escort XR3i is een mooi voorbeeld. In de jaren 80 was deze Ford super cool en was deze regelmatig als poster op slaapkamermuren te vinden, maar stap vandaag in een origineel exemplaar en de kans bestaat dat je het voor geen meter vindt rijden.

Gelukkig zijn er bedrijven als Tolman. De Britten hebben zich opnieuw op een icoon uit de hot hatch-geschiedenis gestort en laten zien dat nostalgie en moderne techniek hartstikke mooi samen gaan.

Niet restaureren, maar perfectioneren

Tolman maakte naam met zijn indrukwekkende Peugeot 205 GTI-projecten, maar klanten bleken meer te willen dan alleen Franse jaren 80-helden. Daarom richtte het bedrijf zijn aandacht op een andere jaren '80 held: de Ford Escort XR3i.

Het doel was simpel. De auto moest eruitzien alsof hij rechtstreeks uit de showroom van 1985 kwam, maar rijden zoals je zou verwachten. Voor dit project begon Tolman met een originele XR3i in Diamond White met rode accenten. Vervolgens werd de auto gedurende zo'n 1.600 uur volledig gestript en opnieuw opgebouwd. Roest, de natuurlijke vijand van vrijwel iedere Escort uit die periode, werd grondig aangepakt.











Eindelijk genoeg vermogen

De grootste uitdaging lag onder de kap. De originele 1,6-liter CVH-motor bleef behouden, want volgens Tolman moest de Escort ook echt als een Escort blijven aanvoelen. Wel kreeg het blok een flinke technische upgrade. Het vierpitter werd voorzien van een 16-kleps Zetec-cilinderkop, nieuwe interne componenten en modern elektronisch motormanagement. Het resultaat is een vermogen van ruim 150 pk aan de wielen. Ter vergelijking: een standaard XR3i moest het doen met ongeveer 105 pk.

Dat klinkt misschien niet heel spectaculair in een tijd waarin een elektrische SUV meer dan 600 pk heeft, maar vergeet absoluut niet dat dit een lichte jaren 80-hot hatch is. Bovendien draait het hier niet om cijfers voor de kroeg. Het gaat om karakter. Dankzij een speciaal ontwikkeld RVS-uitlaatsysteem klinkt de viercilinder bovendien een stuk gezonder dan vroeger. Alsof de XR3i eindelijk van zijn chronische verkoudheid af is.







De XR3i zoals hij had moeten zijn

En het blijft niet bij motortuning. Ook het onderstel kreeg de aandacht die Ford destijds niet kon of wilde geven. De originele Escort stond namelijk niet bepaald bekend als de scherpst sturende auto van zijn generatie. Met Bilstein-dempers, een aangepaste voorwielophanging en andere banden probeert Tolman dat recht te zetten. De speciaal ontworpen 15-inch velgen lijken sterk op de originele Dog Leg-wielen, maar zorgen voor meer ruimte zodat er genoeg plek is voor grotere remmen en modern rubber.

Het mooie is dat vrijwel alles mooi en subtiel blijft. Geen rare widebodykits, geen absurde spoilers en geen moderne schermen die uit het dashboard steken. Zelfs het interieur behoudt zijn klassieke Daytona-bekleding. Wel zijn er praktische toevoegingen zoals LED-verlichting, een Blaupunkt DAB-radio en een modern alarmsysteem.