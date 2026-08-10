Nederlanders laten Amerika massaal links liggen voor deze roadtrips

Als je iemand vraagt wat zijn/haar ultieme roadtrip zou zijn is de kans vrij aannemelijk dat Route 66, de Pacific Coast Highway of een rit door Californië als eerste wordt genoemd. Jarenlang waren de Verenigde Staten dé nummer 1 bestemming voor wie met een huurauto eindeloos asfalt wilde vreten. Maar die tijd lijkt nu voorlopig voorbij.

Amerika raakt uit de gratie

Uit cijfers van autoverhuurder Sunny Cars blijkt dat Nederlanders nog altijd hartstikke dol zijn op roadtrips. Het aantal boekingen steeg het afgelopen jaar zelfs met 6 procent. Toch valt één dingetje direct op. We kiezen steeds minder vaak voor de Verenigde Staten.

De beroemde route van San Francisco naar Los Angeles was jarenlang een vaste waarde, maar is inmiddels gezakt van plek 6 naar plek 12. Het aantal boekingen nam met 26 procent af. Ook routes als Orlando – Miami en Las Vegas – Los Angeles verliezen flink aan populariteit.

Volgens de autoverhuurder spelen de politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten daarbij een grote rol. Tegelijkertijd kiezen vakantiegangers steeds vaker voor bestemmingen die net even iets dichter bij huis liggen. Scheelt ook weer een jetlag toch?

Dit zijn de nieuwe favorieten

Dat Europa oprukt, zie je meteen terug in de lijst met populairste roadtrips. Vooral Sicilië maakt een mooie sprong, terwijl Portugal zijn plek in de top vasthoudt.

De tien populairste roadtrips van dit moment:

🇿🇦 Port Elizabeth – Kaapstad 🇿🇦 Johannesburg – Durban 🇨🇦 Vancouver – Calgary 🇨🇦 Calgary – Vancouver 🇵🇹 Lissabon – Faro 🇵🇹 Porto – Lissabon 🇵🇹 Porto – Faro 🇿🇦 Kaapstad centrum – luchthaven Kaapstad 🇮🇹 Catania – Palermo 🇮🇹 Palermo – Catania

Vooral Sicilië komt onverwachts. De route van Catania naar Palermo schoot van plek 27 naar plek 9 dankzij een stijging van 78 procent. Ook de omgekeerde route deed het uitstekend en knalde met 61 procent naar de tiende plaats.

De rit is de vakantie

De huurauto werd altijd een beetje gezien als 'gewoon maar een vervoersmiddel'. Maar tegenwoordig is hij steeds vaker een deel van het gezelschap. Van kustweggetje naar bergpas, van wijnboerderij naar strandtent: de reis is zeker net zo belangrijk geworden als de bestemming.

En eerlijk: ook zonder de Pacific Coast Highway kom je in Europa prima aan je stuururen. Al blijft een V8-cabrio langs de Californische kust natuurlijk lastig te vervangen. Sicilië komt waarschijnlijk nog het dichtst in de buurt.

Ik moet het hele lijstje in ieder geval nog afwerken.

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