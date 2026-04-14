Toilet anxiety? Daar doet deze Chinese EV niet aan

Je kent het wel: file, tank leeg, koffie nét even iets te enthousiast ingeschonken en geen tankstation in zicht. Normaal gesproken is dat gewoon even doorbijten. Maar autofabrikant Seres denkt daar duidelijk anders over. Die hebben namelijk een oplossing bedacht waar je niet per se om hebt gevraagd, maar die je ineens toch begrijpt.

Gewoon… een wc onder je stoel

De oplossing is even simpel als absurd. Onder je stoel zit een verborgen toilet dat je naar voren schuift als het moment daar is. Klaar? Dan verdwijnt alles gewoon weer netjes uit het zicht, alsof er nooit iets gebeurd is. Hooguit nog even een raampje open of wat luchtverfrisser erbij… en door.

Volgens het patent, zo blijkt uit berichtgeving van CarNewsChina, werkt het systeem met een slimme railsconstructie. Denk: lade open, doen wat je moet doen, lade dicht. Minimalistisch, efficiënt… en volkomen normaal?





Slim? Ja. Wil je het? Eh…

Het gekke is: technisch gezien is dit gewoon hartstikke slim. In EV’s is ruimte schaars, dus alles wat je onder een stoel kunt proppen is in principe winst. En laten we even eerlijk zijn: iedereen heeft wel eens in de file gestaan en gedacht “oei, dit kan nog wel eens een hele rommelige situatie worden”. In dat opzicht lost dit dus daadwerkelijk een probleem op. Alleen… wil je dat probleem zo oplossen?

Kleine details (die best belangrijk zijn)

En dan komen de praktische vragen. Waar gaat het heen? Hoe zit het met geur? Wat als het misgaat? Is er iets van privacy? Hoe veeg je je reet af? Waar hangt de wc-rol? En misschien nog belangrijker: wie gaat dit als eerste gebruiken? Of worden er caravanregels toegepast? Daar zullen we (misschien) vanzelf achter komen.

Seres zal ongetwijfeld iets bedacht hebben met afdichting, opslag en hygiëne. Maar zelfs dan blijft er natuurlijk wel die mentale drempel. Want hoe comfortabel zit je nog, wetende wat er letterlijk onder je stoel zit? Of je bent gewoon niet zo moeilijk, dat kan ook.

En ergens is het ook typisch 2026: auto’s moeten alles kunnen. Werken, ontspannen, rijden… en nu dus ook dit.