Deze EV krijgt het vreemdste motorgeluid tot nu toe

Ik begrijp net zo weinig van wat er boven dit artikel staat als jij. Net als zo’n beetje alle automerken van dit moment wil Bentley voor haar eerste EV, de Torcal, geen futuristische UFO-gezoem uit de auto horen. Nee, de karakteristieke roffel van de Bentley V8 of W12, dat lijkt ze beter. Maar blijkbaar nog niet goed genoeg.

Bentley heeft het geluid van de verbrandingsmotoren opgenomen, geanalyseerd en verwerkt in de elektrische auto verwerkt. Blijkbaar was het werk daarmee nog niet klaar. De onderzoekers vonden dat “ritme in plaats van puur mechanisch geluid centraal stond in de emotionele aantrekkingskracht”.

Wat de onderzoekers precies gebruikt hadden, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ze op het idee kwamen om twee luidsprekers tegenover elkaar te zetten. Aan de ene kant kwamen de V8- en W12-geluiden uit de speakers, aan de andere kant een trom waarop wordt getrommeld. Ja echt. Tezamen noemt Bentley dit het 'Bentley Dynamic Symphony'. Ze willen hiermee niet de plofmotor van toen imiteren, maar wel hetzelfde gevoel oproepen.

Eerste blik op de Torcal

Allemaal leuk en aardig, maar in het filmpje zien we ook een eerste schets van de Bentley EV. We kregen al een teaserbeeld en hebben een testvoertuig zien rijden , maar dit is nieuw. Ik herken patronen uit de EXP15 , de conceptauto die het merk vorig jaar liet zien. Maar het doet ook wel denken aan de Arnage van begin jaren '00. Zou dit dan echt het nieuwe front zijn van Bentley? Beluister hieronder het geluid van de Bentley Torcal.

Hoofdfoto: @Dylan, via Autoblog Spots