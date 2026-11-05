Deze EV met 628 pk op Marktplaats heeft in 2 jaar bijna 40.000 euro afgeschreven!

Marktplaats staat boordevol luxe EV-sedans, zoals de EQS of Model S. Er is ook exclusiever spul, zoals de enige Lucid die op dit moment te koop staat op het koop- en verkoopplatform.

Lucid wie?

Ik kan me voorstellen dat je niet bekend bent met het automerk Lucid . Het bedrijf begon in 2007 onder de naam Atieva. In de beginjaren bouwden ze batterijpakketten en elektromotoren. Pas in 2016 veranderde de naam naar Lucid Motors en verschoof de focus naar het bouwen van een EV.

De sleutelfiguur achter Lucid is de Britse ingenieur Peter Rawlinson. Hij was de Chief Vehicle Engineer bij Tesla en daardoor verantwoordelijk voor de Model S. Hij vond dat het concept van een elektrische sedan nog veel efficiënter, luxueuzer en technisch geavanceerder kon. Omdat ie bij Tesla niet de kans kreeg om zo’n auto te bouwen, stapte hij op en ging naar Lucid.

De Lucid Air

In 2021 was het zover: de eerste productieauto van Lucid genaamd de Air . Dankzij een 900V-architectuur en gestroomlijnde vorm haalt de topversie een actieradius van 960 kilometer. Da’s vijf jaar later nog altijd ongeëvenaard. Later kwam er ook nog een topversie genaamd Sapphire die 1.251 pk heeft.

De Lucid Air op Marktplaats

De betreffende occasion is een Lucid Air Touring AWD . Hierin heeft de Air 628 pk dankzij twee elektromotoren. Het vermogen gaat naar alle wielen waardoor je na 3,6 seconden al aan de 100 kunt zitten. De Air is begrensd op 225 km/u. De range van 960 kilometer haalt de Touring AWD niet, maar 747 kilometer uit een 92-kWh accupakket is nog steeds erg acceptabel.













Naast de fijne prestatiecijfers staat Lucid bekend om zijn slimme packaging. Omdat de elektromotoren en omvormers door Lucid zelf erg compact zijn, biedt de Air vergelijkbare binnenruimte met een verlengde Mercedes S-Klasse , terwijl de buitenmaten vergelijkbaar zijn met een E-Klasse . In dit geval is de Air uitgerust met onder andere een panodak, stoelen met geheugenfunctie, stoel- en stuurverwarming en climate controle in drie zones. Hij rolt trouwens op 19-inch lichtmetalen aero-wielen.

Wat kost een tweedehands Lucid Air?

De eerste (en enige zakelijke) eigenaar liet de auto op 30 september 2024 op Nederlands kenteken zetten. Destijds mocht er een catalogusprijs van 106.438 euro worden afgetikt. Dat bedrag is ie, helaas voor de verkoper, nu niet meer waard.

De eerste eigenaar heeft de EV dan ook goed gebruikt. In twee jaar tijd is er meer dan 83.000 kilometer mee gereden. Dat is dus ruim 41.500 per jaar. Dit zie je terug in de afschrijving. De enige Lucid die op dit moment op Marktplaats te koop staat, wordt aangeboden voor 68.900 euro. Nog steeds een boel geld, maar wel bijna 40.000 euro afschrijving in twee jaar. Durf jij?

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