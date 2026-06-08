NASA geeft 220 miljoen dollar uit aan elektrische offroader

Het bouwen van een auto die alle Nederlandse drempels kan overleven is al lastig genoeg. Maar stel je eens voor dat je een voertuig moet ontwerpen voor een plek zonder wegen, zonder lucht en met stof dat zich gedraagt als schuurpapier. Toch is dat precies de opdracht die NASA heeft uitgedeeld aan twee bedrijven. Er staat bijna 400 miljoen euro op het spel en de winnaar mag straks astronauten rondrijden op de maan. Geen druk verder.

Twee kandidaten voor één buitenaardse baan

NASA wil begin 2028 voor het eerst sinds de laatste Apollo-missie weer een paar mensen op het maanoppervlak zetten. Daarvoor zijn natuurlijk niet alleen raketten een nogal essentieel onderdeel, maar uiteraard ook vervoer zodra de astronauten zijn geland. Je gaat natuurlijk niet voor de 10.000 stappen als je daar bent. Tijdens een recent evenement in Washington maakte de ruimtevaartorganisatie bekend welke bedrijven mogen strijden om de eerste plaats.

De twee finalisten zijn Astrolab en Lunar Outpost. Zij ontvingen beiden contracten ter waarde van zo'n 219 miljoen dollar (192 miljoen euro) en 220 miljoen dollar (193 miljoen euro) voor de eerste ontwikkelingsfase van een nieuwe generatie Lunar Terrain Vehicles. Zowel de Astrolab CLV-1 als de Lunar Outpost Pegasus biedt plaats aan twee astronauten en weegt ongeveer een ton. Op aarde een vrij flink gewicht, op de maan uiteraard een stuk minder indrukwekkend dankzij de lagere zwaartekracht.

Niet snel, wel belangrijk

Wie hoopt op dragraces op de maan. Helaas. De Pegasus haalt een topsnelheid van ongeveer 10 km/u, terwijl de CLV-1 op een vlak oppervlak richting de 14 km/u kan rijden. Niet de meest spectaculaire snelheden die je vandaag gaat horen denk ik, maar een lekke band op de maan levert meer problemen op dan te laat komen op kantoor. Beide voertuigen zijn uiteraard EV's en kunnen niet alleen door astronauten worden bestuurd, maar ook vanaf de aarde worden bediend. Daarnaast beschikken ze over autonome functies zodat ze zelfstandig missies kunnen uitvoeren wanneer er geen bemanning aanwezig is. Dat is toch wel weer een stapje verder dan Full Self Driving.

Afijn. de CLV-1 is gebaseerd op het FLEX-platform van Astrolab en kan naast astronauten uiteraard ook voorraden vervoeren. Bovendien kan het voertuig compact worden opgeborgen tijdens transport, iets waar NASA natuurlijk (en begrijpelijk) bijzonder blij van wordt. Elke kubieke centimeter aan boord van een raket kost namelijk gewoon serieus geld.

De zwaarste praktijktest denkbaar

Lunar Outpost kiest met de Pegasus voor een ietwat andere benadering. Deze rover is een doorontwikkeling van eerdere ontwerpen van het bedrijf en maakt gebruik van accutechnologie van General Motors. Volgens de ontwikkelaars levert dat een actieradius op van ruim 900 kilometer. Maar de specificaties vertellen maar een deel van het verhaal. De maan is namelijk een van de meest vijandige plekken die je zo'n beetje kan verzinnen. Het oppervlak van onze maan is bedekt met extreem scherp stof dat Apollo-astronauten ooit omschreven als fijngemalen glas. Daar komen enorme temperatuurverschillen en het ontbreken van een atmosfeer nog bovenop.

Dus: waar een moderne SUV al begint te janken als een parkeersensor uitvalt, moeten deze voertuigen probleemloos functioneren in een omgeving waar één technisch mankement letterlijk van levensbelang kan zijn. De komende jaren moeten Astrolab en Lunar Outpost bewijzen dat hun creaties die uitdaging aankunnen. Pas daarna wordt duidelijk welke elektrische terreinwagen straks de eer krijgt om de eerste Artemis-astronauten over het maanoppervlak te vervoeren.