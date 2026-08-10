Deze EV's verloren meer dan de helft van hun waarde

Iedereen weet heus wel dat een nieuwe auto bijna nooit een goede investering is. Maar sommige auto's weten daar nog een extra lekker schepje bovenop te doen. Wie in 2022 een nieuwe elektrische auto kocht, zag de waarde daarna in rap tempo verdampen. Nieuwe cijfers laten zien hoe hard dat ging.

Iedere maand 780 euro armer

AutoUncle dook in de vraagprijzen van dealers en vergeleek auto's uit bouwjaar 2022. Daarbij werden dezelfde modellen gevolgd van hun introductie tot de eerste helft van 2026. De uitkomst? Vrij pittig kan ik je vertellen.

Een gemiddelde elektrische auto kostte in 2022 nog 62.700 euro. Inmiddels staat diezelfde auto gemiddeld voor 28.900 euro te koop. Dat is een afschrijving van 33.800 euro, oftewel ruim 54 procent. Omgerekend verdween er iedere maand zo'n 780 euro aan waarde.

Ter vergelijking: een benzineauto uit hetzelfde bouwjaar leverde gemiddeld 12.500 euro in. Dat komt neer op ongeveer 290 euro per maand. Nog altijd een stevig bedrag, maar in ieder geval wel een stuk vriendelijker voor je portemonnee.

Niet alleen Tesla

Al snel wordt met een boze vinger naar Tesla gewezen. Best logisch natuurlijk, want de prijzenoorlog die het merk begin 2023 ontketende, zette de hele occasionmarkt voor elektrische auto's onder druk. Toch blijkt uit het onderzoek dat het probleem echt veel breder is.

Vrijwel alle populaire EV's uit het onderzoek leverden keihard in. De Audi e-tron voert de lijst aan met een waardedaling van 59 procent, gevolgd door de BMW iX (-58 procent). Ook de Volkswagen ID.5 (-53 procent), Volkswagen ID.4 (-52 procent) en Skoda Enyaq iV (-52 procent) verloren meer dan de helft van hun waarde.

Bij benzineauto's ziet het plaatje er compleet anders uit. Daar is de Volkswagen Taigo met 35 procent afschrijving de grootste daler van de populairste modellen. Daarna volgen de Volkswagen Polo (-33 procent), Volkswagen T-Roc (-28 procent), Volkswagen T-Cross (-25 procent) en Volkswagen Golf VIII (-25 procent).

Met andere woorden: de Tesla-prijzenoorlog heeft ongetwijfeld olie op het vuur gegooid, maar de cijfers laten zien dat het waardeverlies van elektrische auto's veel verder gaat dan één merk. Snelle technologische ontwikkelingen, steeds betere accupakketten en flinke prijsverlagingen van nieuwe EV's drukken de occasionprijzen van vrijwel de hele markt.

Goed nieuws... als je nu koopt

Toch zit er ook een hele positieve kant aan dit verhaal. Tenminste, als je niet degene bent die de auto nieuw heeft gekocht. Volgens AutoUncle vlakt de enorme afschrijving inmiddels af. De hardste klappen lijken nu wel zo'n beetje achter de rug en de markt begint zich langzaam te stabiliseren. Toch verwacht marktanalist Mads Noergaard dat elektrische auto's voorlopig iets sneller waarde blijven verliezen dan benzineauto's.

Dat is trouwens niet gek. Accu's worden beter, auto's laden sneller en de actieradius groeit ieder jaar. Een EV van vier jaar oud moet daardoor concurreren met een model dat op vrijwel ieder vlak weer een stap verder is.

Voor de eerste eigenaar is dat misschien pijnlijk om te horen. Voor de occasionkoper is het misschien juist hét moment om toe te slaan.

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