Kooptip: deze vijf tweedehands EV’s behouden wél hun waarde

Wie tegenwoordig de occasionmarkten afstruint naar een tweedehands elektrische auto, struikelt over de grote afschrijvingen van EV’s. De technologiesprongen gaan zo hard dat een EV van drie jaar oud soms hopeloos verouderd lijkt, met dramatische restwaarden tot gevolg. Toch is het niet overal tranen met tuiten.

Onderzoekers Bähr & Fess Analytics zochten voor onze Duitse collega's van Auto Bild uit welke EV-occasions wél waardevast blijven. Volgens Maarten Baljet van BF Analytics blijft de prijsdruk op de EV-markt onverminderd hoog door het alsmaar betere en nieuwere aanbod. "Toch is er bij een aantal modellen sprake van een aanzienlijk mildere waardedaling dan het marktgemiddelde," aldus de expert.

Waar hangt de restwaarde van af?

Baljet legt uit: "De restwaarde hangt af van factoren zoals merkimago, modelspecificaties en technologische volwassenheid – met name wat betreft actieradius en laadsnelheid. Op individueel niveau zijn leeftijd, kilometerstand en voertuigconditie doorslaggevend."

De specialisten keken naar auto's van drie jaar oud met 60.000 kilometer op de teller. Ze komen uit op vijf modellen waarvan de experts verwachten dat ze hun waarde relatief goed behouden. Het is geen belofte of iets dat ze met cijfers hard kunnen maken, dus neem het advies met een korreltje zout.

Mini Cooper SE Classic

Volkswagen ID.3 Pro Performance

Tesla Model 3 Long Range

Skoda Enyaq 80

Tesla Model Y Long Range











Let op de updates!

Baljet geeft nog een slimme tip mee. "Het kan ook de moeite waard zijn om nieuwere auto's te overwegen. Zo is de Skoda Enyaq bijvoorbeeld geïntroduceerd met de aanzienlijk krachtigere '85'-motor." Die updates bepalen in de toekomst of je auto gewild blijft of niet. Restwaarde valt of staat bij EV's immers met het merkimago, de software-volwassenheid en natuurlijk de laadsnelheid.

Gouden regel voor de gebruikte stekkerbak

Wil je toeslaan op de occasionmarkt? De experts hameren erop dat je je niet puur blind moet staren op de kilometerstand. Vraag áltijd om een onafhankelijk gecertificeerd SoH-rapport (State of Health) van de accu. Controleer daarnaast de resterende fabrieks- en accugarantie (vaak 8 jaar of 160.000 km bij de meeste merken). Zit dat allemaal wel snor? Dan kun je met deze vijf modellen met een gerust hart elektrisch gaan rijden zonder dat je spaargeld direct verdampt volgens Bähr & Fess.