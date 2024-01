Deze ex van Peter Gillis vind je niet op OnlyFans

De vuilniszakgrijze Ferrari 812 GTS van Peter Gillis staat te koop!

Realityster, ondernemer en vakantiehuisjesmelker Peter Gillis wisselt geregeld van auto. Speelgoed gaat nu eenmaal op den duur vervelen. Dat had je vroeger als kind, spelende met auto’s op je verkeersmat en dan wilde je weer een nieuw autootje. Als volwassene gaat dat gevoel niet weg kan ik je vertellen.

De BN’er komt graag bij Thijs Timmermans over de vloer om regelmatig een nieuwe auto uit te kiezen. Daarbij ruilt hij zijn oude trots weer in. Dat is dit keer het geval met zijn grijze Ferrari 812 GTS, want deze voormalige auto van Peter Gillis staat nu te koop.

Het prijskaartje is met €595.000 lekker fors. Dat is als je de supercar privé koopt. De zakelijke prijs betreft €491.736 ex BTW. Gaat er toch weer een tonnetje van af hè. De kleur die wij omschrijven als vuilniszakgrijs noemen ze in Maranello Grigio Scuro. De V12 hoor je goed aankomen, want er zit tevens een uitlaatsysteem van Novitec onder. Fijn!

In tegenstelling tot die andere ex van Peter Gillis staat de 812 niet op OnlyFans. Met de supercar is slechts 23.263 km gereden. Laten we de specificaties nog een keer opnoemen, gewoon omdat het allemaal zo indrukwekkend is. 800 pk, een 6.5 liter V12, 0-100 km/u in 2,9 seconden en een topsnelheid van 340 km/u. Met het dakkie open genoeg om je haarwortels te verliezen, maar daar had Gillis geen last van.