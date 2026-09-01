Deze F1-coureurs gingen ook allemaal voor een Ferrari F40

Er zijn genoeg Ferrari's gebouwd die sneller, duurder en moderner zijn dan de F40. Maar toch blijft juist deze Italiaanse bak uit de jaren tachtig onweerstaanbaar voor mensen die normaal gesproken toegang hebben tot ongeveer elke auto ter wereld. Ik snap het wel.

De huidige F40-club

Lewis Hamilton is natuurlijk de nieuwste naam op de lijst. De zevenvoudig wereldkampioen bevestigde gister op 1 september 2026 dat hij eindelijk een Ferrari F40 heeft gekocht. Niet zomaar eentje die hij bij een of andere specialist uit de showroom heeft geplukt, natuurlijk. Nee, die van Hamilton heeft meer dan dertig jaar stilgestaan en wordt momenteel door Ferrari Classiche gerestaureerd.

Hamilton noemde de F40 al langer zijn droomauto. Nu hij voor Ferrari rijdt, leek het hem dus blijkbaar een prachtig moment om zichzelf te verwennen.

Lando Norris heeft ook een F40 in zijn collectie. Die auto werd vorig jaar nog wereldnieuws nadat hij betrokken raakte bij een crash in de Alpen bij Monaco. Norris zat gelukkig niet zelf achter het stuur, want anders hadden de reacties op sociale media waarschijnlijk weer wekenlang over bandenmanagement en dat soort dingen gegaan.

Ook niemand minder dan Fernando Alonso wordt inmiddels genoemd als F40-eigenaar. De Spanjaard zou in 2025 een exemplaar hebben gekocht voor zijn collectie. Alonso heeft inmiddels zo’n lange carrière achter de rug dat hij waarschijnlijk een aparte garage nodig heeft voor alle auto’s die hij tijdens contractonderhandelingen heeft gekocht.

Blijkbaar was dit een F1-dingetje

Hamilton, Norris en Alonso zijn natuurlijk niet de trendsetters. Sebastian Vettel had een bijzonder exemplaar dat eerder van operazanger Luciano Pavarotti was.

Ook Felipe Massa, Jean Alesi, Gerhard Berger, Michele Alboreto, Clay Regazzoni en Stirling Moss hebben allemaal een Ferrari F40 gehad. Nigel Mansell kreeg zijn F40 in 1989, maar verkocht hem nog datzelfde jaar. Waarschijnlijk had hij toen nog geen idee dat je een paar decennia later een klein huis kon kopen voor het bedrag dat zo’n ding tegenwoordig kost.

Alain Prost deed het misschien nog beter. Hij kreeg een F40 toen hij in 1990 voor Ferrari reed, maar verkocht hem vrijwel meteen omdat hij de auto nauwelijks gebruikte.

Een F40 als secundaire arbeidsvoorwaarde

Ferrari bouwde ongeveer 1.300 exemplaren van de F40, maar opvallend veel daarvan lijken ooit in handen van een F1-coureur te zijn geweest. Misschien was het in de jaren tachtig en negentig gewoon onderdeel van het contract. Salaris? Check. Sponsorgeld? Check. Ferrari F40? Natuurlijk, die staat in de garage.

Met Hamilton, Norris en Alonso blijft de traditie in ieder geval springlevend. Er verandert veel in de F1, maar blijkbaar is de liefde voor de F40 altijd nog hetzelfde.

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