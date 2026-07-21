Deze F1-foodtruck is voor de superrijken die zich willen voelen als Max Verstappen

De Formule 1 heeft een rijke historie met vooral veel heel erg rijke mensen. De koningsklasse brengt die twee nu nog dichter bij elkaar, want waar je vroeger alleen langs het circuit een patatje kon scoren, kan je vanaf nu ook al etend in een 'foodtruck' over het asfalt gereden worden.

Misschien is de term 'foodtruck' een beetje te ver gegrepen voor het concept dat de F1 Paddock Club neerzet met hetgeen wat zij 'The Outlap' noemen. Het idee is namelijk dat je met een groep van 12 rijke mensen in een trailer ingericht als eetzaal over een Formule 1-circuit gereden wordt. Tijdens de rit krijg je gerechten van 'Michelinsterren-niveau' en drankjes van een bekende sponsor die onder andere ook de enorme flessen champagne voor de coureurs op het podium levert.

Verhalen van oud-F1-coureur

Naast dat je nu denkt dat het waarschijnlijk niet heel prettig eten is als een vrachtwagen je over Eau Rouge op Spa of over Big Red op Circuit of the Americas sleept, wordt het er misschien niet beter op als we je vertellen dat je tijdens de ervaring ook de hele weg naar verhalen van oud-F1-coureur Jacques Villeneuve moet luisteren. De organisator stelt dat de persoonlijke herinneringen van de Canadees een extra dimensie geven aan de hele ervaring.

Prijzen voor The Outlap worden nog niet gegeven. Maar je weet hoe het gezegde gaat: als je erom moet vragen, dan kan je het niet betalen. Gezien een beetje exclusieve ervaring tijdens een F1-weekend al snel in de tienduizenden euro's kan lopen, kan je er wel op rekenen dat deze eet-ervaring nog wel ietsjes meer gaat kosten. Sterker nog, het is een toevoeging op deze toch al dure paddock ervaring.

Het gaat niet om het eten

En daar draait het natuurlijk ook om. Niet of je je met bladgoud omhulde kaviaarkroketje ook daadwerkelijk op kunt eten voordat hij van je bord rolt, maar dat je kunt vertellen dat je er als een van de weinigen ter wereld een slokje mega dure champagne hebt kunnen nemen op het mooiste punt van het F1-circuit.

Vooralsnog wordt The Outlap enkel georganiseerd op Europese circuits. Dat betekent dat je ook op Zandvoort de vrachtwagen met twaalf rijke eters voorbij kunt zien komen. Weet dan dat zij allemaal minimaal 6.361,91 euro hebben betaald voor hun kaartjes met exclusieve toegang tot de Paddock Club.

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