Deze Ferrari 308 GTB heeft niet de motor die je verwacht

Op het oog lijkt dit ‘gewoon’ een grijze Ferrari 308 GTB, maar met deze auto is wat bijzonders aan de hand. De badge op de achterkant is daar een indicatie van. Daar staat namelijk 365 GTB in plaats van 308 GTB. Hoe zit dat?.

Engine swap

Nou, achter de voorstoelen ligt bij deze 308 GTB geen 3,0 liter V8, maar een V12. Om precies te zijn een Colombo V12 uit de Ferrari 365 GTB a.k.a. de Daytona. Dit is dus niet een gevalletje badgetuning, maar een heuse engine swap. Spotter @chautomotive1 – die de auto tegenkwam in Herten – weet te melden dat de eigenaar hier 8 jaar mee bezig is geweest.

De 4,4 liter V12 is natuurlijk een stukje groter dan de originele V8, maar de eigenaar heeft het allemaal passend weten te krijgen. Dit brengt ook een mooie vermogensupgrade met zich mee, ook al is de Daytona een stukje ouder. Als het vermogen onveranderd is gebleven, is de 308 van 255 pk naar 352 pk gegaan. Dat is toch maar mooi een stijging van 38%.

120 liter tank

De Colombo V12 staat om veel dingen bekend, maar niet om zijn zuinigheid. Je mag al blij zijn als je 1 op 4 haalt. Daarom is de 308 GTB ook voorzien van een grotere brandstoftank. Standaard kun je al 70 liter kwijt in deze auto, maar nu is dat maar liefst 120 liter. Zo kun je toch nog een beetje kilometers maken zonder tussendoor te tanken. Verder is ook het interieur compleet nieuw (inclusief rolkooi) en zit er een aangepaste voorbumper op.

Dit is dus een unieke Ferrari, maar toch ook weer niet helemaal. Er zijn nog een paar 308’s die een soortgelijke harttransplantatie hebben ondergaan. Één ding is zeker: dit is een bijzonder project, waar veel bloed, zweet en tranen in gestopt zijn.

Deze Ferrari '365' GTB roepen we daarom uit tot de Autoblog Spot van de Week.

