Deze Ferrari Enzo is zeldzamer dan je denkt en staat te koop

Als je aan een Ferrari Enzo denkt, zie je waarschijnlijk meteen een felrode supercar voor je. Logisch, want zo’n beetje elke Enzo werd geleverd in Rosso Corsa. Maar zoals altijd zijn er een aantal uitzonderingen. En dit is er eentje van het serieuze soort. Deze Enzo is namelijk zilver, en daarmee meteen een van de zeldzaamste uitvoeringen die er bestaat. En het leukste? Hij staat te koop.

Eén van negen

Van de Ferrari Enzo zijn er in totaal 399 gebouwd en daarvan zijn er maar twintig in een andere kleur dan rood. En daarvan zijn er maar negen in Argento Nürburgring zilver.

Deze specifieke Enzo gaat nog een stapje verder. Het is namelijk één van slechts vijf zilveren exemplaren met een rood interieur én de enige die nieuw in het Verenigd Koninkrijk werd geleverd. Met andere woorden, dit is echt een bijzonder exemplaar.











Alles klopt aan dit exemplaar

Goed, de Enzo in kwestie komt uit 2004 en heeft zo’n 19.000 kilometer op de teller. Niet extreem laag, maar precies genoeg om te laten zien dat hij niet alleen maar zielig onder een doek heeft gestaan.

De auto is altijd netjes onderhouden, heeft officiële Ferrari Classiche-certificering (inclusief het beroemde rode boek) en werd recent nog nagelopen. Alles klopt dus, en dat is precies wat verzamelaars willen horen.

Trek je portemonnee maar vast

Deze Enzo gaat onder de hamer in Monaco via RM Sotheby's en de verwachting is dat hij tussen de 4,9 en 5,3 miljoen euro op gaat brengen. Niet slecht toch? En eerlijk: dat zou zomaar nog hoger kunnen uitvallen. Want bij dit soort auto’s geldt één simpele regel, hoe zeldzamer, hoe gekker het wordt.