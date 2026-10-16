Deze Ferrari F80 is ontdaan van zijn meest controversiële designelement

Nee, de vlag die je ziet is niet de Nederlandse driekleur. Het is de Franse vlag, op deze Ferrari F80 die op de beursvloer van Parijs schitterde.

Als je op de Autosalon van Parijs een auto wil vinden die niet elektrisch is moest je lang zoeken. Bijna al het grote nieuws was elektrisch. Maar helemaal verstopt in de achterste hal hebben we toch nog een paar ‘ouderwetse’ supercars en zelfs hypercars gevonden. Waaronder deze Ferrari F80.

Geen zwarte balk

Deze Ferrari F80 is sowieso bijzonder uitgevoerd, maar wat meteen opvalt: het meest controversiële designaspect van deze auto ontbreekt. Precies, de zwarte balk tussen de koplampen. Die is in dit geval uitgevoerd in carrosseriekleur. Of dat een verbetering is, kunnen jullie nu beoordelen. Laat je oordeel maar achter in de comments.

De Franse driekleur is natuurlijk historisch verantwoord, want die prijkte vroeger op diverse raceauto’s van Ferrari. Verder is de auto uitgevoerd in een opvallende combinatie van matzilver met matblauw. Het dak, de spiegels, de velgen en nog diverse onderdelen zijn uitgevoerd in blauw carbon.

In het interieur is de bestuurdersstoel uitgevoerd in blauw. Waarom alleen de bestuurdersstoel? Zoals we eerder al opmerkten in ons artikel over deze Nederlandse Ferrari F80, is er niet echt een passagiersstoel. Deze gaat naadloos over in de rest van de cabine en is daarom ook lastig uit te voeren in een contrasterende kleur. Maar goed, het gaat ook om de bestuurder in deze auto.

Nu nog een V12

Ook al went het design van de F80 misschien, wat we nog wel missen is een V12. Aan de andere kant: veel eigenaren zouden het waarschijnlijk niet eens merken. Zo weinig wordt er tegenwoordig gereden met dit soort auto’s. Thijs Timmermans is een van de weinigen die nog echt gas durft te geven in gelimiteerde Ferrari’s. Als je dan een keertje crasht is dat jammer, maar dan heb je tenminste wel genoten van de auto.

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