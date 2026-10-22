Deze Ferrari is gemaakt voor mensen die liever onder de motorkap kijken

Ferrari geeft zijn F1-auto voor de race van dit weekend een bijzonder jasje. Hamilton en Leclerc rijden met een blauwdruk-kleurstelling rond.

De livery brengt een eerbetoon aan het proces dat voorafgaat aan de bouw van een Formule 1-auto. Ferrari brengt de technische tekeningen, CAD-modellen en schetsen naar de buitenkant van de raceauto. Daarmee zet Ferrari wat delen die normaal gesproken onder de carbonhuid verborgen blijven, nu in de schijnwerpers. We zien op de motorkap waar de motor precies zit en waar de V6 overgaat in de versnellingsbak met de uitlaat erboven. Erg tof gedaan als je het mij vraagt.









Show-kleurstelling met UV-licht

Naast de officiële raceauto's is er een F1-auto geprepareerd met zo’n zelfde kleurstelling, maar dan voor buiten de baan. Op deze showauto zijn verschillende delen met onzichtbare blauwe inkt bewerkt die pas zichtbaar worden onder ultraviolet licht. Ook leuk gedaan, maar compleet onrealistisch voor gebruik in de F1 natuurlijk. De avondraces worden opgelicht door duizenden lampen naast de baan voor goed zicht voor de rijders, dus een race onder UV-licht zal er nooit komen.

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