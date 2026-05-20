Deze Ferrari is verrassend betaalbaar

Sommige auto's zijn echt tijdmachines. Zoals deze Ferrari 308 GTSi, die brengt je namelijk in 1 ruk terug naar de jaren '80.

Dat is zo’n auto waarbij je meteen een beeld in je hoofd hebt. Rode lak, targadak eruit, V8 achter je en ergens op de achtergrond waarschijnlijk Hawaii, een snor en een blouse met bloemetjes. Want ja, deze Ferrari is voor altijd verbonden met Magnum P.I. Maar in het wit is hij misschien nog wel vetter. Meer Miami-cokedealer, zeker in combinatie met de donkerrode lederen bekleding, dunkt ons.

Maar wat was de Ferrari 308 GTSi ook alweer? Nou, ga zitten, opa gaat vertellen. De basis 308 verscheen midden jaren 70 als opvolger van de Dino 246. Ferrari stapte over op een compacte middenmotor-V8 en liet Pininfarina losgaan op het design. Dat bleek een gouden combinatie. Lage neus, strakke lijnen, luchtinlaten achter de deuren en precies genoeg drama zonder compleet overdreven te worden. Zoals Lamborghini in die tijd...

De GTS-versie kwam in 1977 en kreeg het uitneembare targadak. De “i” kwam pas later, vanaf 1980, toen Ferrari overstapte op injectie in plaats van carburateurs. Dat maakte de auto schoner en iets beschaafder, al leverde hij daardoor ook wat vermogen in ten opzichte van de vroege carburateurmodellen.

Maar je weet zelf. Voor snelheid en power koop je geen ouwe 308. Het gaat om het gevoel. De scheve zitpositie, de 'klik-klak' gated shifter, dat typische Ferrari-V8-geluid vlak achter je hoofd en een auto die nog volledig mechanisch aanvoelt. Gewoon rijden en als de bougies vervangen moeten worden de motor eruit. Dat dan weer wel.

Wat ook helpt: hij ziet er nog steeds fantastisch uit. Leonardo Fioravanti van Pininfarina tekende de auto en dat zie je. De 308 zit precies tussen klassiek en exotisch in. Niet zo agressief als een Countach, maar wel onmiskenbaar Italiaans. En dan zijn er nog de details waar liefhebbers van de jaren '80 keihard op gaan. Denk aan de zwarte lamellen achterop, de vijfspaaks velgen, het dakpaneel dat achter de stoelen verdwijnt.

Technisch gezien is het tegenwoordig niet eens een extreme auto meer. Maar zoals gezegd, daar koop je zo'n auto helemaal niet voor anno 2026. Rond de 214 pk voor deze injectieversie. De gemiddelde elektrische truttenschudder gaat harder. Maar die zijn lang niet zo cool als deze.

En dan de prijs. Die valt nog best wel mee voor een icoon uit de eighties. Namelijk 'slechts' 67.900 Italiaanse euro's.

