Deze Ferrari met handbak is helemaal niet zo duur!

Er zijn Ferrari's waar iedereen van droomt. Een F40. Een Enzo. Een 288 GTO. En aan de andere kant van het spectrum staat de Ferrari 456 GT. Die staat vrijwel nooit bovenaan een verlanglijstje, terwijl dat misschien juist wel zou moeten.

De jaren 90 waren voor Ferrari misschien wel het op één na mooiste decennium, na de jaren 60 natuurlijk. De modellen klopten en waren tegeijkertijd voldoende analoog en klassiek, maar aan de andere kant wel zo vooruitstrevend dat je er ook nu nog prima mee voor de dag kunt komen.

Een van die modellen was de 456 GT. Ferrari's idee van de perfecte Gran Turismo. Geen schreeuwerige 8-cilinder middenmotor, maar een elegante tweedeurs coupé met een lange neus, vier zitplaatsen en een atmosferische 5,5-liter V12 voorin. Goed voor 442 pk, een topsnelheid van 300 km/u én misschien wel het belangrijkste, genoeg comfort om er probleemloos mee naar Zuid-Frankrijk te rijden. Als 'ie niet stukging tenminste.

Want daar zat jarenlang ook meteen het probleem. De 456 GT had niet de status van een F355 of 550 Maranello, maar de onderhoudsrekening kon daar soms wél aardig bij in de buurt komen. Zeggen we met gevoel voor understatement. Daardoor verdwenen veel exemplaren in garages, werden onderhoudsklussen uitgesteld of belandden ze jarenlang stof te happen in een showroom.

Dat maakt deze advertentie op Marktplaats juist zo interessant. In Franeker staat een handgeschakelde Ferrari 456 GT uit 1994 te koop. Zwart, 112.000 kilometer op de teller, de begeerlijke zesbak en natuurlijk die machtige V12 onder de kap. Volgens de verkoper zijn de distributieriemen, spanrollen en bougies nog geen 200 kilometer geleden vervangen. Dat klinkt veelbelovend.

Er zit alleen een klein addertje onder het gras. De Ferrari heeft namelijk enkele jaren stilgestaan in een verwarmde showroom en "zal weer even aan de praat geholpen moeten worden". Dat kan betekenen dat je na een verse accu en wat nieuwe benzine lachend naar huis rijdt. Het kan ook betekenen dat je de Ferrari-prijzen pas écht gaat leren kennen omdat het hele blok eruit moet. Of ergens daar tussenin.

En dan de vraagprijs. €56.950. Dat is tegenwoordig nauwelijks meer dan het bedrag waarvoor je een nieuwe goed gemotoriseerde Volkswagen Tiguan koopt. Voor datzelfde geld staat er hier een Ferrari met een atmosferische V12, een handgeschakelde zesbak en klapkoplampen op je te wachten.

Dan blijft de vraag over of jij het zou aandurven. Voor een handgeschakelde Ferrari is die 56k namelijk echt niet duur. Of laat je het liever zitten omdat je failliet gaat aan de onderhoudskosten die er ongetwijfeld aan zullen komen?

Laat maar weten in de comments!