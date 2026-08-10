Deze Ferrari van 4 miljoen is in beslag genomen

Zo gewonnen, zo geronnen zei mijn oma al

Zo gewonnen, zo geronnen zei mijn oma al

Zo gewonnen, zo geronnen zei mijn oma al

Sommige diensten bij de politie zijn net even leuker dan andere.

Een agent in Londen kreegnamelijk de taak om een in beslag genomen Ferrari Monza SP2 naar het politiedepot te brengen. Niet op een oplegger, maar gewoon zelf achter het stuur.

De Ferrari was pas één dag in het Verenigd Koninkrijk toen de politie hem in Mayfair aan de kant zette. De bestuurder reed met een voorlopig rijbewijs en bleek bovendien niet verzekerd te zijn. En dan maakt het weinig uit dat je auto ruim 4 miljoen euro waard is. De Monza ging mee.

Normaal gesproken zou je verwachten dat zo'n auto op een bergingswagen verdwijnt. Dit keer kroop een agent zelf achter het stuur en reed hij met politiebegeleiding door Londen naar het depot. De bergingswagen reed voor de zekerheid wel mee, het blijft toch Italiaanse techniek hè?

En het was ook niet zomaar een Ferrari. Van de open Monza SP2 zijn slechts 499 exemplaren gebouwd. Onder de lange motorkap ligt een 6,5-liter atmosferische V12 met ongeveer 800 pk. Een fatsoenlijke voorruit ontbreekt en een dak krijg je ook niet. Less is more, zeker als het op de prijs aankomt.

De Ferrari was bovendien niet de enige vangst. Tijdens de politieactie werden 90 auto's met een gezamenlijke waarde van meer dan 8 miljoen pond in beslag genomen. Daar zaten ook andere Ferrari's, Lamborghini's en McLarens tussen.

























Maar voor één agent zal vooral die rit naar het bureau nog wel even blijven hangen.