Deze Fiat krijgt onverwacht een ‘sportieve’ versie

De Fiat Topolino is een grappig autootje, maar met een vermogen van welgeteld 8 pk hoort dit ding absoluut niet thuis op het circuit. Of ook maar enigszins in de buurt daarvan. Toch zien we nu een Topolino afgebeeld op het circuit.

Wat je hier ziet is de Top. L, een dakloze Fiat Topolino. De mannen achter deze auto zijn niet de eerste de besten. Dit is namelijk een project van Fabrizio Giugiaro (de zoon van) en Lapo Elkann (telg van de Agnelli-familie). Deze twee heren hebben nu de handen ineengeslagen om een bijzondere Fiat Topolino te maken. Of eigenlijk twee.

De eerste is dus de Top. L, wat een ‘sportieve’ variant moet voorstellen. We zetten sportief alleen even tussen aanhalingstekens, want dit gebakje heeft nog steeds 8 pk. Aan het onderstel is voor zover we weten ook niks aangepast. De Fiat is alleen lichter geworden, omdat het dak, een groot deel van de voorruit en de deuren eraf gesloopt zijn. Maar om de auto dan af te beelden op het circuit is een beetje overdreven...

Vier zitplaatsen

Dan is er ook nog de Top. J. Dit is de eerste Topolino waar je vier man in kwijt kunt. Achter de voorstoelen is een bankje geplaatst, met de rugleuning naar achteren. Je benen bungelen gewoon buiten de auto, dus aan beenruimte heb je geen gebrek. Sterker nog: in deze Topolino heb je meer beenruimte dan in een S-Klasse.

Je bent wel blootgesteld aan de elementen, maar de Top J. is dan ook bedoeld als strandauto. De deuren zijn vervangen door een soort toegangshekje dat regelrecht uit een supermarkt lijkt te komen en het dakje is van stof. Eerlijk is eerlijk: dit is gewoon een leuk hebbeding als je ergens aan de Côte d’Azur of aan de Italiaanse kust woont. Helaas voor de geïnteresseerden lijkt het erop dat deze auto’s niet in serie gebouwd gaan worden.

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