Bij deze flitspaal ben je al de lul voordat je hem ziet

Geef toe, ook jij weet prima waar alle flitspalen staan en je remt netjes af als je in de buurt komt. En als je ergens heen gaat waar je nog nooit geweest bent, zoals bijvoorbeeld Spanje, dan zet je een tool als Flitsmeister of Waze aan om je te beschermen. Maar in Spanje ben je mogelijk met die waarschuwende apps nog te laat met afremmen.

We noemen Spanje niet geheel toevallig, want juist daar worden deze zomer nieuwe flitscamera's in werking genomen. Deze werken met LiDAR (ronddraaiende lasers) en kunnen op een afstand van 200 meter al de snelheid bepalen en dus dan al een overtreding registreren. Dat is op een afstand van ongeveer 2 voetbalvelden of zo'n 235 op hun kant liggende wasmachines.Kortom, te ver om met het blote oog goed op te merken dat er een paal met een camera staat.

Betere voertuigherkenning

De afstand waarop de laserflitser zijn werk al kan doen, is bijna meer een bijzaak en niet de hoofdreden waarom de Spaanse overheid de palen inzet. De nieuwe technologie maakt het namelijk mogelijk om veel beter te registreren om wat voor voertuig het gaat, omdat het met de meerdere lasers een 3D-beeld kan opstellen. Daarmee maakt het de flitser niet alleen vele malen minder foutgevoelig, ook kan het beter motorrijders detecteren en heeft het minder last van stof of andere belemmeringen in het zicht.

Ter vergelijking, in Nederland heb je tot zo'n 45 tot 50 meter voor de flitspaal om af te remmen. Vanaf dat punt ben je in zicht of heb je al over een meetlus gereden.

Hier staan ze

Mocht je deze zomer naar Spanje afreizen of daar een auto huren, dan zouden we deze lijst even doornemen. Hierop vind je namelijk de locaties van de nieuwe LiDAR-flitsers.